Ученые нашли связь между курением и диабетом

Ученые Каролинского института в Швеции обнаружили, что курение может увеличивать риск развития диабета второго типа.Они установили, что никотиновая зависимость запускает метаболические изменения в организме, приводящие к диабету.Исследователи проанализировали медицинские данные более чем 93 тыс. участников из британского биобанка. В начале наблюдения ни у кого из испытуемых не было диабета. Спустя 13 лет заболевание было диагностировано у 1869 человек.Ученые обнаружили, что по сравнению с некурящими испытуемыми риск возникновения сахарного диабета у курильщиков был на 73 % выше. Исследователи выяснили, что курение влияет на 131 метаболит в человеческом организме. Эти вещества влияют на органы, а также на активность нервных центров.Ученые также предупредили людей, у которых есть генетическая предрасположенность к диабету: им еще более важно избавиться от никотиновой зависимости. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о причинах еще большего вреда от электронных сигарет. Ходят слухи, что электронные сигареты помогают бросить курить и менее опасны для организма, но пульмонологи отмечают, что на самом деле они наносят в два раза больше вреда.

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