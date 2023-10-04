Одиночество увеличивает риск развития болезни Паркинсона

По результатам исследования, проведённого в Florida State University, в котором участвовали более 491 000 человек на протяжении 15 лет, ученые обнаружили, что одиночество связано с повышенным риском развития болезни Паркинсона.Эта связь осталась значимой независимо от различных факторов, таких как возраст, пол, генетический риск, социальная изоляция и состояние здоровья.В исследовании принимали участие люди в возрасте от 38 до 73 лет, не имеющие диагноза болезни Паркинсона на начальном этапе исследования, и их состояние отслеживалось с 2006 по 2021 год. В результате этого долгосрочного наблюдения у 2822 человек развилась болезнь Паркинсона.Люди, которые сообщали о своем одиночестве, имели на 37% больший риск развития болезни Паркинсона, и эта связь оставалась значимой после учета различных факторов, таких как возраст, пол, социально-экономический статус, генетический риск, образ жизни и заболевания.Исследование подчеркивает важность психосоциальных аспектов, таких как одиночество, в здоровье и риске развития болезней.

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