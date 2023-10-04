10 причин утренней головной боли

Нет ничего хуже, чем боли в голове сразу после пробуждения, когда нужно собираться на учебу или работу, а потом выполнять множество задач. Вдвойне неприятно, если объективных причин для недомогания нет — вы не простужены, а вчерашний вечер обошелся без горячительных напитков.В чем в таком случае может быть проблема?Голова по утрам может болеть по самым разным причинам. Если это разовое явление, бить тревогу не нужно, но если вы регулярно просыпаетесь разбитым и ощущаете ломоту в висках, стоит проанализировать, что не так с вашим сном.Врачи-сомнологи предупреждают: если очевидной причины нет, необходимо записаться на прием к неврологу или сомнологу, чтобы исключить проблемы со здоровьем. А пока предлагаем проверить, не является ли одна из таких причин вашим триггером.1. ВАМ НЕ ПОДХОДЯТ ПОДУШКА И МАТРАСПосмотрите внимательно, на чем вы спите. Быть может, подушка с матрасом выбраны неправильно? Попробуйте найти подушку другого размера и с другим наполнителем, подумайте, подходит ли вам матрас по жесткости.2. В СПАЛЬНЕ ДУШНОСпать нужно в хорошо проветриваемом помещении: если вентиляция плохая, организму ночью может быть некомфортно. Поступление воздуха в комнату должно быть обеспечено в любой сезон — даже зимой рекомендуется оставлять окно на микропроветривании.3. У ВАС СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНАБывает, что голова болит из-за периодических остановок дыхания во сне, о которых вы можете не подозревать, — из-за них возникает гипоксия, которая провоцирует мигрень по утрам.4. ВЫ СПИТЕ МЕНЬШЕ 7 ЧАСОВВзрослым людям необходимо спать не меньше 7 часов. Если утром вы чувствуете себя неважно, надо проверить, соблюдаете ли вы эту норму или стоит ложиться пораньше, чтобы высыпаться.5. ВЫ СПИТЕ БОЛЬШЕ 8 ЧАСОВЕсли накануне вы не выспались, ничего страшного, организм компенсирует недостаток сна в этот раз. Однако если вы регулярно «пересыпаете», долго не можете вылезти из постели и чувствуете себя сонным, это может привести к мигрени.6. У ВАС ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛАВозможно, стоит показаться врачу, чтобы он посмотрел сосуды шеи или шейного отдела позвоночника. Иногда патология может приводить к нарушению оттока крови, пока вы спите.7. ВЫ СКРЕЖЕЩЕТЕ ЗУБАМИ ВО СНЕБруксизм, о котором вы также можете и не подозревать, приводит к тому, что мышцы лица перенапрягаются. Возникает нарушение височно-нижнечелюстного сустава — это провоцирует головную боль по утрам. Стоит насторожиться, если при этом вы чувствуете боль в ушах и ломоту в зубах без явно выраженной локализации.8. У ВАС ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСАКогда у человека насморк, заложен нос, то он плохо спит и по утрам может мучиться мигренью. Но иногда в придаточных пазухах может быть воспаление или полипы. В таком случае по ночам слизистая носа отекает — и может сильно болеть в области лба.9. У ВАС ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕГоворят, что повышение артериального давления заметить сложно, но люди с хронической гипертонией подтверждают — если оно подскакивает ночью или ранним утром, может заболеть голова.10. У ВАС ГИПНИЧЕСКАЯ ГОЛОВНАЯ БОЛЬЕще ее называют гипнической цефалгией — тупая боль развивается приступообразно и может разбудить человека. Ученые до сих пор не поняли, почему она возникает, но чаще всего на нее жалуются люди старше 50 лет. Предполагается, что в основе заболевания лежит расстройство регуляции циркадных ритмов. Помочь может, как ни странно, кофе, выпитый перед сном.

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