Врач Ионова рассказала, почему диеты вредят здоровью
Самое опасное, что могут практиковать худеющие, это монодиеты и голодание. Такие системы питания только наносят вред здоровью. Ограничения в еде лишают человека полезных веществ, среди которых аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины и минералы. Все эти микроэлементы важны для поддержания здоровья человека.
Врач также предупредила, что любая диета с недостаточным количеством потребляемых калорий негативно сказывается на работе ЖКТ: увеличивается риск обострения хронического холецистита и развития желчекаменной болезни. Строгие ограничения в еде также могут вызвать РПП, психическое заболевание, которое очень трудно вылечить.
Лидия Ионова добавила, что поддерживать здоровый вес довольно просто. Достаточно лишь сформировать правильные пищевые привычки и придерживаться их на протяжении всей жизни.
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