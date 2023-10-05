Ученые нашли необычный способ бросить курить

Курение – привычка, которую пытаются побороть тысячи людей во всем мире. Несмотря на множество имеющихся уже вариантов попрощаться с никотиновой зависимостью, пройти этот путь до конца удается далеко не каждому. Однако ученые нашли новый способ, который может помочь в избавлении от зависимости.Открытие совершили специалисты Университета Миссури. Как выяснилось, мозг курильщиков функционально и структурно значительно отличается от мозга людей без пагубной зависимости. Ученые уверены, что именно эти изменения могут быть ответственными за контролем этой зависимости.В связи с этим, исследователи предлагают задействовать магнитную стимуляцию, которая поможет понизить первичные импульсы закурить сигарету. И такой подход, теоретически, может помочь в борьбе с курением.

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