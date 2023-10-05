Врач Полторацкая: четыре важные системы организма слабеют после 30 лет

Врач-терапевт Ольга Полторацкая: после 30 лет могут возникать проблемы с эндокринной и сердечно-сосудистой системой.Врач Полторацкая проинформировала о том, что четыре важные системы человеческого организма слабеют после 30 лет и подвергаются риску заболеваний. Например, в этом возрасте начинают возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой: может происходить увеличение холестериновых и жировых отложений в сосудах и развитие атеросклероза, появляется гипертония.«При появлении таких жалоб, как шум в ушах, головные боли или головокружение, следует обратить внимание на артериальное давление, контролировать его изменения», - заметила медик в интервью порталу «Страсти».Также врач посоветовала после 30 лет вырабатывать привычку контролировать уровень холестерина – проверять его следует с периодичностью минимум раз в год.«Если показатели холестерина повышены, надо обратиться к терапевту или кардиологу, ни в коем случае не оставлять эти изменения без внимания», - подчеркнула Ольга Полторацкая.Помимо этого, добавила она, на четвертом десятке лет жизни может слабеть и подвергаться патологическим изменениям эндокринная система, включающая железы внутренне секреции – щитовидную, поджелудочную, предстательную (у мужчин), надпочечники и т.д. Соответственно, повышается риск возникновения их заболеваний, в том числе гипотиреоза и диабета. Врач посоветовала в этом возрасте проверять содержание сахара в крови, а также то, насколько адекватно вырабатывает гормоны щитовидная железа.«Нужно раз в год проходить исследование на уровень глюкозы крови и гормона щитовидной железы ТТГ-тиреотропного гормона».Еще одна система, которая становится более уязвимой с возрастом, – желудочно-кишечный тракт. Не стоит забывать: ЖКТ включает также печень, и именно ее состояние часто ухудшается после 30 лет. Распространенной проблемой взрослых людей становится отложение в печени жира в результате неправильного питания и недостатка физических нагрузок, подвижности. Ожирение печени, в свою очередь, влияет на развитие рака органа и на появление проблем с сердцем.Дополнительно терапевт посоветовала по мере увеличения возраста тщательнее следить за состоянием опорно-двигательного аппарата.«После 30-35 лет постепенно снижается плотность костной ткани, особенно к моменту наступления менопаузы. Нужно контролировать уровень витамина D, кальция», - поделилась эксперт.

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