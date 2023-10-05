Эндокринолог Джатдоева: употребление сладкого не является причиной диабета

Врач-эндокринолог Зарема Джатдоева: можно есть конфеты и другие сладости, не боясь заболеть диабетом.Эндокринолог Джатдоева сообщила, что многие люди ошибаются, когда связывают появление диабета с употреблением сладкого. Присутствие в меню сладких лакомств не является причиной диабета, подчеркнула врач. К развитию этого заболевания ведет отнюдь не то, что человек позволяет себе конфеты или пирожные, а систематическое переедание, ведущее к избытку калорий в ежедневном меню и жироотложению.«Многие пациенты искренне верят, что именно торты и пирожные виноваты в развитии сахарного диабета второго типа, в то время как ключевую роль в развитии заболевания играет постоянный профицит килокалорий», - заявила медик.Специалистка подчеркнула, что диабет (второго типа) возникает в первую очередь как следствие инсулинорезистентности – нарушения, означающего, что организм перестал адекватно реагировать на инсулин (гормон, ответственный за распределение по клеткам глюкозы, выделяющейся в кровь после съеденной пищи, не обязательно сладкой). К появлению инсулинорезистентности ведет постоянное переедание и появление в теле избыточной жировой ткани.«Инсулинорезистентность приводит к нарушению углеводного обмена и сахарному диабету второго типа», - констатировала эксперт.Поскольку употребление сладкого не является непосредственной причиной диабета, от тех же конфет или шоколада можно не отказываться, добавила Джатдоева. Но при этом важно не превышать нормированный суточный объем потребляемых калорий, а также следить за тем, чтобы в рационе было достаточно полезных продуктов, содержащих витамины и микроэлементы. Если в питании человека превалируют сладости и не достает здоровой витаминизированной пищи, это будет негативно отражаться на организме, даже если он внимательно следит за количеством калорий и не имеет лишнего веса.

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