NHB: три четверти случаев деменции можно было предотвратить

Недавнее исследование, проведенное на выборке из более чем 344 000 британцев, обнаружило, что почти три четверти случаев деменции возможно было избежать. Это исследование оценивало 210 потенциальных факторов риска. В том числе и 62 предотвратимых фактора, разделенных на шесть групп.И именно эти 62 фактора, согласно результатам, являются причиной от 47% до 73% случаев деменции. Среди предотвратимых факторов были выявлены недостаток сна (менее семи часов или более девяти часов в сутки) и чрезмерный просмотр телевизора. Нездоровый образ жизни также оказался ответственным за почти 17% случаев предотвратимой деменции.Исследование также выявило, что медицинские риски, такие как слабость (измеряемая по слабому захвату рук), диабет, инвалидность или перенесенный инсульт, могут быть снижены благодаря более здоровому образу жизни, включая регулярные физические упражнения и сбалансированное питание.Профессор Дэвид Смит из Оксфордского университета, соавтор исследования, подчеркнул, что многие люди ранее считали деменцию неизбежным процессом старения, но результаты исследования свидетельствуют о том, что предотвращение ее возникновения важно, особенно учитывая ограниченную доступность эффективных методов лечения.Исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behavior (NHB), также указывает на роль образа жизни, социально-экономического статуса и социальных факторов в риске развития деменции. Улучшение шести категорий, включая образ жизни, историю болезни, физические параметры, социально-экономический статус, социальные и психологические факторы и окружающую среду, могло бы предотвратить от 47% до 73% случаев деменции.Важно отметить, что эти результаты применимы к людям всех возрастов и полов и остаются значимыми даже при наличии генетической предрасположенности к деменции.

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