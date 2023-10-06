Назван простой способ успокоить нервы
«Стало злить как муж гремит посудой, громко дышит, лезет с расспросами после тяжелого рабочего дня, когда хочется побыть в одиночестве? Возможно пора включить в свой рацион магний», — заявила Лебедева.
Врач рассказала, что существует три разновидности этой добавки, предназначенной для укрепления нервной системы. По ее словам, магний треонат улучшает память и способность к обучению. При этом самую высокую скорость усвоения имеет магний цитрат, продолжила эндокринолог. Его нужно принимать при головных болях, спазмах желудочно-кишечного тракта и предменструальном синдроме, объяснила врач.
В заключение Лебедева указала на магний хелат как на средство привести в порядок нервную систему. По ее словам, эта добавка идет в комплексе с аминокислотами и к тому же не оказывает негативного воздействия на желудок, заключила врач.
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