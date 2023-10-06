Врач назвала 4 продукта, которые снижают давление без лекарств

Около четверти населения мира страдает повышенным кровяным давлением. Врач объясняет, какие продукты естественным образом снижают кровяное давление.Постоянно повышенное артериальное давление (выше 140/90 мм рт. ст.) является одним из крупнейших факторов риска сердечного приступа и инсульта. Если это длится долго, это приводит к повреждению сосудов, которые затем становятся все более узкими и жесткими.Красители, например те, которые в изобилии содержатся в темных ягодах или какао, сохраняют эластичность сосудов и защищают от воспалений, равно как и поступление жирных кислот омега-3. Минералы калий (содержится в овощах и бобовых) и магний (содержится в овощах) также играют важную роль в регулировании кровяного давления.Коренные народы Куна не знают высокого кровяного давленияКуна, коренная группа населения, которая в основном селится на карибских островах Сан-Блас, являются чемпионами мира по употреблению какао, по меньшей мере, пяти чашек в день и более, от малышей до пожилых людей."Это означает, что они потребляют много флаванолов каждый день, возможно, это самый высокий уровень в мире. Как обнаружили ученые, это также секрет вашего здорового кровяного давления. Кстати, какао также улучшает работу памяти", - говорит врач общей практики Татьяна Захарова.Эти продукты снижают кровяное давление1. КакаоКакао богато флаванолами — группой фитохимических веществ, которые стимулируют выработку оксида азота (NO) в кровеносных сосудах. Эта биоактивная молекула расширяет сосуды и обеспечивает эластичность. Он также оказывает противовоспалительное действие."Флавоноиды защищают крупные артерии сердца, мозга и ног. Съедайте до 30 г темного шоколада (с содержанием какао не менее 70 процентов) каждый день или добавляйте какао-бобы в мюсли".2. Льняное маслоЛьняное масло содержит большое количество жирных кислот омега-3, которые встроены непосредственно во внутренний слой стенки сосуда, эндотелий. Это делает сосуды более эластичными и в то же время защищает от воспалений."Принимая 1 столовую ложку в день, ваши сосуды всегда будут хорошо смазаны".3. СвеклаЭтот клубневый овощ стимулирует выработку оксида азота так же, как какао, но с помощью другого биохимического механизма. Лучше всего пить сок, чтобы нейтрализовать или снизить высокое кровяное давление."Бетаин, еще одно биоактивное вещество в красном чудо-шаре, действует как антагонист вредного гомоцистеина и превращает его в метионин. Это предотвращает повреждение сосудов и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания".Будь то сок, салат или смузи, свекла должна регулярно обогащать ваш рацион. Брокколи, шпинат и киноа также содержат много бетаина.4. СельдерейВторичное растительное вещество 3-N-бутилфталид, содержащееся в сельдерее, расслабляет мышцы кровеносных сосудов, вследствие чего они расширяются. Много его можно найти в сельдерее. Сельдерей также богат калием, который, будучи антагонистом натрия, играет центральную роль в регулировании артериального давления."В качестве перекуса съешьте несколько палочек сельдерея с соусом или приготовьте смузи. Из семян можно приготовить настой".Другие рекомендуемые продуктыРыбаЛьняное семяБобовые (чечевица, нут, фасоль)Помидоры.Рекомендуется соблюдать осторожность:СольАлкогольЛакрица

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