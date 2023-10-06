Диетолог Кондаурова рассказала об опасности анемии предпочитающим только куриное мясо людям

Диетолог-психолог Анастасия Кондаурова рассказала, что питание только куриным мясом способно нанести вред здоровью человека.Кондаурова отметила, что в курице содержится много белка, минералов и витаминов, однако она не включает в себя все вещества, необходимые для нормальной работы организма. Так, в курице содержится гораздо меньше железа, чем в говядине. Недостаток этого витамина может привести к анемии, утомляемости и слабости.Помимо этого, курица низкокаллорийна, в ней недостаточно жиров, которые важны для поддержания здоровья волос, кожи и нервной системы.– Также свиной жир, например, помогает выделению желчи и ферментов в организме, а также участвует в переваривании пищи и улучшает перистальтику кишечника, – добавила эксперт.Кондаурова подчеркнула: чтобы избежать проблем, необходимо питаться сбалансировано, включая в рацион разные виды мяса, рыбу, овощи, фрукты и злаки.

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