Учёные: активность интимных отношений снизилась из-за интернета

Специалисты из "Sexual Alpha" провели опрос, в итоге которого было выяснено, что наибольшая интимная активность у мужчин и женщин приходится на возраст 27лет +/_ 2 года. По данным исследования, 74,4% мужчин и 74,3% женщин заявили, что у них был по крайней мере один интимный контакт за месяц.Кроме того, ученые определили, как часто разные возрастные группы занимаются интимом. Так, люди в возрасте от 18 до 29 лет утверждают, что проводят в году 112 интимных актов, что составляет два раза в неделю. В возрасте от 30 до 39 лет это число снижается до 86 раз в год, или 1,6 раза в неделю, а у людей в возрасте от 40 до 49 лет оно составляет 68 раз в год, или 1,3 раза в неделю.Интересно, что с начала 2000-х годов наблюдается увеличение числа молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые не вели активную интимную жизнь в течение года. Почти треть молодых мужчин в возрасте от 18 до 24 лет утверждают, что у них не было интимных контактов в прошлом году. У женщин в возрасте от 25 до 34 лет также отмечается снижение интимной активности.Авторы исследования не представили конкретных теорий о причинах снижения интимной активности у молодых людей. Однако некоторые другие научные исследования предполагают, что на это могли повлиять факторы, такие как пандемия и распространение интернета.

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