Диетолог Королева рассказала, почему вегетарианство грозит инсультами
— Если человек хочет стать вегетарианцем, ему надо познакомиться со своей генетикой, нет ли у него поломок по гомоцистеину, — сказала эксперт.
Королева отметила, что из овощных культур сложно получить такие витамины, как B12, B6, B9, а также необходимое количество витаминов B12 в растительных продуктах.
Микроэлементы, получаемые из мяса, веганы и вегетарианцы получают преимущественно из растительной пищи. Однако недостаток витаминов группы B в организме может приводить к повышению уровня аминокислоты гомоцистеина, что в свою очередь чревато увеличением риска атеросклеротического поражения сосудов.
— Не употребляя мясо и другие продукты животного происхождения, человек может получить такие сосудистые катастрофы, как генерализованный атеросклероз, инсульты, инфаркты, — указала врач.
Королева отметила, что к этому может привести дефицит витамина B12 и B6 в составе принимаемых продуктов. Поэтому, прежде чем принимать радикальные решения по смене своего рациона, необходимо обратиться к врачу, заключила врач в беседе с ОСН.
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