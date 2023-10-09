Маски, которые избавят от пятен на лице: 4 СУПЕР рецепта

Мы собрали несколько проверенных натуральных средств, при помощи которых вы избавитесь от пятен на лице.Гладкая сияющая кожа — предмет желаний едва ли не каждой женщины. Мы собрали несколько проверенных натуральных средств, при помощи которых вы избавитесь от пятен на лице. В разные периоды жизни каждый из нас сталкивался с такой проблемой как акне и ее последствиями.Следы на коже, которые оставляют акне — проблема, которую необходимо решить. Эти пятна, от которых не так легко избавится, они портят внешний вид и настроение представительницам не только прекрасного пола, но и мужчинам. К счастью, существуют копеечные природные средства, которые просты в применении и эффективно избавляют от постакне.Вот несколько простых натуральные ингредиентов, которые вам понадобятся для масок: картофель, лимон, огурец и репчатый лук!Картофель + лимон1 средний картофельСок половинки лимонаНатрите картофель, добавьте лимонный сок, перемешайтеНанесите маску на лицо, выдерживайте 20 минут и смойте водой.Картофель + лук1 средний картофель ( обратите внимание на его качество! Продукт должен быть без темных пятен под кожурой и органическим!)половинка белой луковицыКак готовитьСмешайте в блендере или можете просто натереть на терке.Проблемные участки покрываем толстым слоем этой маски на 15 минут. После этого аккуратно смываем.Картофель + огурец1 картофелинаполовинка огурцаНатрите на мелкой терке или смешайте в блендере.Такую маску можно оставить на лице 25 минут.Смывается такая маска теплой водой.Картофель + морковь1 картофельполовинка морковиГотовим также, как и в предыдущих рецептах.Держать на лице такую маску следует 20 минут. Смываем теплой водой.

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