Спорим, вы могли не знать: как по боли в животе определить приступ острого аппендицита

Многие представляют себе приступ аппендицита как резкую боль в животе. На самом деле обычно он так не начинается. Именно из-за этого люди часто обращаются к врачу поздно, когда уже начался опасный перитонит.Аппендицит — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (с нее начинается толстая кишка) — очень распространенная патология. Однако до сих пор точно не известно, почему этот отросток воспаляется. Теорий много, но врачи вряд ли скажут, почему это случилось у конкретного человека. По словам врачей, в бабушкиных страшилках про семечки и съеденные огрызки есть доля правды, но только теоретическая: никто их не видел. Между тем приступ действительно происходит неожиданно, буквально на ровном месте, без предупреждения. Защититься от этого невозможно, ведь причина-то неясна. А единственный метод лечения — аппендэктомия, хирургическое удаление воспаленного отростка.Опасность аппендицита — в развитии перитонита (гнойное воспаление брюшины), смертельно опасного осложнения. Чем раньше будет оказана помощь, тем легче будет сама операция и последствия. Если поймать болезнь на раннем этапе, можно обойтись лапароскопическим вмешательством — через небольшие проколы, если затянуть — потребуется уже открытая операция со всеми вытекающими. Но частая проблема в том, что быстро заподозрить аппендицит удается далеко не всем.Многие представляют себе аппендицит как сильную, резкую боль в животе. Но это может быть уже на поздних стадиях, когда развился перитонит. Сначала болезнь ведет себя иначе. Некоторые думают, что просто съели что-то не то, поэтому пытаются справиться с болью своими силами или терпят.Как же болит живот при остром аппендиците?«Боль в верхней части живота (недалеко от пупка), постепенно перемещающаяся в правую нижнюю сторону живота (симптом Кохера — Волковича) — симптом острого аппендицита», — сообщила в своем телеграм-канале врач-терапевт, академик РАН Оксана Драпкина.Поэтому, если боль в животе долго не проходит, лучше не терпеть и вызвать скорую. Врачи разберутся, есть ли опасность.Другие симптомыКак ранее рассказывал врач-хирург Мариинской больницы Акмырат Каррыбаев, у аппендицита есть четкая сезонная закономерность: летом приступы случаются чаще, чем зимой.По словам врача, с приступами аппендицита в больницу в основном поступают люди молодого и среднего возраста, с 15-16 до 55 лет. У маленьких детей он случается реже, как и у пожилых.Как отмечал специалист, единственный специфичный симптом — боль в правой подвздошной области (между нижними ребрами и костями таза, в переднебоковой части стенки живота). При этом боль сначала несильная, ноющая, человек с ней может спокойно сидеть и даже ходить, слегка согнувшись и приложив руку к больному месту. Постепенно боль усиливается. Особенно сильной она может стать, когда дело дошло уже до перитонита. Приступ способен длиться не один день.Аппендицит также может проявляться следующими симптомами:небольшое повышение температуры тела — до 37,5 градуса;при надавливании на правую подвздошную область — усиление боли;однократная рвота — редко;расстройство кишечника — редко.

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