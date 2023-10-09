Присмотритесь к близким: 6 признаков деменции, которые увидите только вы

Нейродегенеративное заболевание стремительно молодеет: если раньше деменция считалась уделом пожилых людей, теперь первые признаки могут появиться даже у тех, кому еще нет и 30 лет. Человек, у которого начинается деменция, далеко не сразу понимает, что с ним что-то не так. Стоит быть внимательным к своим близким, чтобы распознать первые симптомы и вовремя обратиться к врачу.Бернадетт Моссман, эксперт по деменции, отмечает, что первые тревожные звоночки могут напоминать типичные возрастные изменения. К примеру, пожилые люди часто чрезмерно радикальны в своих суждениях, могут капризничать по поводу и без, что-то забывать. Но это не значит, что на эти симптомы не стоит обращать внимания, — всегда лучше лишний раз убедиться, что все в порядке.Врач советует записывать все странные симптомы, которые вас тревожат, чтобы потом проконсультироваться с неврологом. Стоит помнить о том, что деменцию невозможно вылечить, но если заметить ее на ранних этапах, развитие болезни можно замедлить и улучшить качество жизни человека.1. ЗАБЫВАЕТ БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИСтоит насторожиться, если родной человек вдруг забывает, какого цвета осенняя куртка, которую он носит несколько лет кряду, в какой стороне продуктовый магазин, где он каждую неделю покупает продукты. Такие странности обычно бросаются в глаза сразу.2. ВНИМАНИЕ КАК У РЫБКИ ГУППИМаленьким детям и пожилым людям часто бывает сложно сосредоточиться на чем-то определенном, сконцентрировать внимание на конкретной задаче, которая требует решения. Чем более отточен этот навык у взрослого человека, тем проще ему, к примеру, в выполнении профессиональных обязанностей, легче обрабатывать большие объемы информации и управлять своим временем. При развитии деменции этот навык страдает быстрее всего.3. ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ ДАЮТСЯ СЛОЖНЕЕБыли времена, когда бабушка в течение дня успевала переделать множество самых разных дел — и внука в детсад отвести, и обед приготовить, и с собакой погулять, и довязать шарф под любимый сериал. Если развивается деменция, самые обыденные задачи могут вселять в человека ужас — в тупик его ставит даже просьба родных одеться по погоде.4. ТЯЖЕЛО ПОДДЕРЖИВАТЬ БЕСЕДУКонечно, есть люди разговорчивые, есть молчаливые, из которых и слова не по делу не вытянешь. Насторожиться стоит, если, например, ваша мама, которая всегда прекрасно вела светскую беседу на днях рождения родственников, вдруг никак не может уловить суть разговора, постоянно переспрашивает и плохо формулирует свои мысли.5. ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ ТЕРЯЕТСЯРазвитие нейродегенеративного заболевания серьезно влияет на то, как человек ощущает время. Да, не все могут похвастаться пунктуальностью даже в лучшие свои годы, но тревожным звоночком будет, если человеку сложно определить, сколько времени у него ушло, например, на то, чтобы добраться от остановки до дома. Или если он не может вспомнить, как давно пил чай.6. НАСТРОЕНИЕ СКАЧЕТЧеловек может стать более чувствительным ко всяким мелочам — его расстраивают всякие пустяки. Важно быть внимательным к нему, не обижаться и проявлять сочувствие — ведь человеку сложно контролировать свое настроение.

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