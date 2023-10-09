Уролог Сурков: пиво может быть полезным для вывода камней из мочеточников

Уролог Павел Сурков: употребление пива может стать одним из способов вывести камни из мочеточников.Уролог Сурков сообщил, что пиво в больших количествах может быть полезным для вывода камней из мочеточников благодаря своему мочегонному эффекту. По слова врача, прием пива может действовать как альтернатива постановке стента.«Иногда приходится такие рекомендации давать: иди домой, заказывай ящик пива, обезболивание, горячая ванна – и вперед», - поделился Сурков.Врач добавил, что выводу камней из органов мочевыделительной системы способствует и поедание арбузов. Он подчеркнул: в тех случаях, когда возникают симптомы мочекаменной болезни, не нужно прибегать к самолечению – следует обращаться к врачу, не затягивая с этим.

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