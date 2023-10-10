NMH: воздействие искусственного света ночью ведет к тревоге и агрессии

Масштабное исследование о воздействии света на психическое здоровье, в котором приняли участие почти 87 000 человек, выявило, что интенсивное освещение в ночное время увеличивает риск различных психических расстройств (тревога, посттравматическое стрессовое расстройство и агрессивное поведение).В то же время, увеличение освещенности днем может служить защитой от психоза.Люди, подвергавшиеся сильному освещению ночью, имели на 30% больший риск депрессии, в то время как те, кто находился в ярком свете днем, продемонстрировали снижение риска депрессии на 20%.То же самое наблюдалось и в отношении других психических расстройств, таких как биполярное расстройство, тревожное расстройство и посттравматическое стрессовое расстройство.Эти выводы указывают на то, что простые меры, такие как соблюдение темноты ночью и получение достаточного света днем, могут снизить риск серьезных психических проблем.Исследование, проведенное профессором Шоном Кейном из Школы психологических наук Монаша и Института мозга и психического здоровья Тернера в Мельбурне, Австралия, опубликовано в журнале Nature Mental Health (NMH).Профессор Кейн отмечает, что результаты исследования могут иметь большое значение для общества:"Как только люди осознают, что свет сильно влияет на их психическое здоровье, они могут просто изменить свои привычки, чтобы улучшить свое самочувствие. Важно соблюдать яркий свет днем и темноту ночью."

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