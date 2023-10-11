Кардиолог Шашкова назвала продукты, способные очистить организм от никотина

Курение считается пагубной привычкой, не только наполняющей организм смолами и никотином, но и провоцирующей болезни. О том, как быстро очистить организм от последствий курения, рассказала терапевт и кардиолог медицинской компании «ЛабКвест» + «Q-Клиника» Ольга Шашкова.По мнению эксперта, цикл распада никотина занимает около шести–восьми часов, однако его полное выведение возможно только через один–два дня. Процессу выведения этого вещества может помочь правильное питание, состоящее из продуктов, содержащих витамины, минералы и антиоксиданты.Ольга Шашкова назвала топ-10 органических продуктов, которые способствуют общему улучшению самочувствия. К ним относятся шпинат, брокколи, апельсин, имбирь, шиповник, лимон, морковь, гранат, капуста и пророщенная пшеница.

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