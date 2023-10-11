Эти продукты из меню наших прабабушек снизят холестерин и повысят иммунитет

Все новое — это хорошо забытое старое. Присмотритесь к продуктам, которые есть на полках в магазинах, но мы привыкли их не замечать. В них вы найдете необходимые организму витамины и минералы.Один из важнейших принципов правильного питания — рацион должен быть разнообразным. Чем больше вы будете уделять внимания новым продуктам, пробовать сочетать различные варианты между собой, тем больше положительных эмоций начнете получать от еды.Безусловно, питаться нужно не только разнообразно, но и вкусно. И здесь на помощь опять приходят новые сочетания. Причем не обязательно гнаться за разрекламированными суперфудами, которые еще и стоят немалых денег. Все гораздо проще, говорит Михаил Кутушов.«Очень важно включать в рацион продукты, которые выросли в вашей местности, потому что они содержат те витамины и нутриенты, которые необходимы людям, проживающим в определенном регионе. Природа создала их, чтобы мы получили базу недостающих микроэлементов», — поясняет врач.Например, очень полезными могут быть исконно русские продукты, про которые многие незаслуженно забыли.1. РепаЭто настоящий кладезь витамина C, калия и фолиевой кислоты. Кроме того, в репе много клетчатки, которая необходима для иммунитета, правильной работы ЖКТ и стройной фигуры.В репе также есть растительный антибиотик, который задерживает рост некоторых грибков, а еще лизоцим — антимикробное вещество. Также этот продукт нормализует перистальтику, тем самым он может спасти от дискомфорта после приема пищи.Помните, что если употреблять слишком много этого корнеплода в сыром виде, то можно столкнуться с неприятными побочными эффектами в виде повышенного газообразования и вздутия живота. Полезные и вкусные рецепты из репы можно посмотреть ЗДЕСЬ.2. АмарантЭта крупа богата такими минеральными веществами как:кальций;магний;калий;кремний.Метионин, содержащийся в амаранте, не только улучшает пищеварение, но и нормализует метаболизм. Не стоит забывать и про белок, его в крупе достаточно, поэтому каша из амаранта поможет долго не ощущать чувство голода.«Амарант также содержит клетчатку и антиоксиданты, поддерживает здоровье сердца, снижает уровень холестерина и регулирует уровень сахара в крови», — говорит Михаил Кутушов.3. ХренДоктор Кутушов считает, что корень этого растения — настоящая природная аптека. Например, он обладает противовоспалительными свойствами, тем самым укрепляя иммунитет. Это особенно важно осенью и зимой, когда мы часто болеем.Кроме того, хрен благоприятно влияет на пищеварение, стимулируя ЖКТ и улучшая обмен веществ.4. ПолбаВ этой крупе много углеводов, клетчатки, витаминов и минералов. Продукт лидирует и по разнообразию аминокислот. А еще в ней содержится треть суточной нормы никотиновой кислоты и примерно по 20% суточной нормы магния, селена, марганца и кальция.«Она укрепляет мышцы, стабилизирует гормональный фон, способствует профилактике анемии», — говорит Михаил Кутушов.5. ТолокноТолокно — это измельченное в ступе или перемолотое на мельнице зерно овса, отличающееся высокой питательной ценностью и усвояемостью. По словам Михаила Кутушова, в толокне много клетчатки, белка, магния и железа.Кроме того, в нем содержатся антиоксиданты и фитохимикаты, которые способствуют борьбе с воспалением и защищают организм от повреждений свободными радикалами. И еще один очень важный бонус: толокно помогает улучшить работу сердца и снижать «плохой» холестерин.

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