Врач НИИ Склифосовского рассказала, сколько сыра с плесенью можно съесть за день

Сыр — один из самых популярных продуктов в мире, особенно его деликатесные сорта. Насколько полезен сыр с плесенью? Что будет, если съесть его слишком много? Рассказывает диетолог.Сама мысль о плесени вызывает отвращение. Когда грибок появляется в ванной или на кухне, то хозяйки стараются как можно скорее от него избавиться. О его вреде точно наслышаны все.Однако есть плесень полезная. Например, в том же самом деликатесном сыре, говорит врач.Есть ли у плесени полезные свойства?Полезные свойства у плесени действительно есть, человечество уже научилось использовать ее во благо. Наверняка вы знаете, что благодаря открытию пенициллина были спасены тысячи жизней, лекарство и сейчас активно используют.«У благородных сортов плесени есть множество полезных свойств. Например, в них содержится аминокислота триптофан. Она помогает улучшить работу нервной системы, плюс ко всему еще и нормализует сон», — говорит врач.Если мы говорим про сыры, то во всех видах (не важно, с плесенью или нет) содержится большое количество белка и кальция.Интересный факт: именно в сырах с плесенью есть вещество, которое называется меланином. Оно защищает нас от солнечных лучей, поэтому возьмите это на заметку, особенно если собираетесь в отпуск. Больше сыра с плесенью в рационе — меньше шанс, что вы обгорите на солнце.Сколько сыра с плесенью можно съедать в деньВ этом продукте, к удивлению, содержится небольшое количество пенициллина. Для производства таких сыров применяют несколько разновидностей плесневых грибков: Penicillium Roqueforti, Penicillium Glaucum, Penicillium Camemberti, Penicillium Сandidum.«Если вы едите много сыра с плесенью, то он может сработать как антибиотик. С одной стороны, это хорошо: мы естественным образом боремся с каким-то количеством бактерий, которые попадают в наш организм. С другой стороны, увлекаться тоже нельзя, чтобы не было побочных эффектов», — говорит диетолог.По словам врача, человек должен съедать максимум 50 граммов сыра с плесенью в сутки. Больше — точно не стоит, иначе вы рискуете пострадать от дисбактериоза — нарушения микрофлоры кишечника. Человек начинает мучиться от:диареи;вздутия живота;тошноты и рвоты;слабости;проблем с координацией;головной, суставной и мышечной боли.Можно ли есть продукты с плесеньюНекоторые специалисты считают, что твердые желтые сыры можно есть, если на них появилась плесень. Главное — отрезать 2,5 см от проблемного края или вокруг участка заражения.«Однако я не согласна с этим мнением. Дело в том, что мы не можем проконтролировать, насколько плесень успела прорасти в продукт — на 2, 3 или больше сантиметров. Поэтому любой испорченный продукт надо выкинуть», — говорит врач.Плесневые грибки могут провоцировать множество пищевых отравлений. Причем ухудшение состояния происходит довольно быстро, а последствия совсем неприятны.Кроме того, плесень — это виновница аллергии. Происходит накопительный эффект: рано или поздно человек вдруг начинает чесаться, покрываться пятнами и чихать, а причину понять не может.Можно ли есть варенье с плесеньюНаверняка вы сталкивались с таким: в баночке любимого варенья образовалась плесень. Старшее поколение советует снять все это ложкой и не переживать. В продукте же много сахара, значит, все в порядке.«К сожалению, это не так. Плесень прекрасно себя чувствует даже в условиях консервации. И если она появилась в банке, то есть риск, что грибок успел захватить весь продукт. Сахар и тепловая обработка не спасут», — говорит врач.Отсюда вытекает вопрос: что делать, если случайно съел еду с плесенью? Будь то хлеб, варенье или яблоко. Тут все зависит от того, какой это был продукт и как вы себя после этого чувствуете. Если плесени было немного, то организм может справиться самостоятельно.Но если у вас появилось головокружение, тошнота, болит живот, то нужно обратиться к врачу. Да, можно выпить сорбенты, но все же стоит показаться специалисту, особенно если состояние не улучшается.

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