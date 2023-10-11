Чистим сосуды в домашних условиях домашними средствами
Проблемы сердца и сосудов считаются ключевым фактором инвалидизации и даже летального исхода. Ведущая роль в патологиях кровообращения отводится атеросклерозу. Атеросклероз – это недуг артерий, который развивается из-за холестериновых отложений в сосудистых стенках. Отложения опасны тем, что образуют на внутренней поверхности сосудов атеросклеротические бляшки. Если поражены артерии, которые обеспечивают питанием сердце, в этом случае развивается стенокардия (боль в груди) и повышается вероятность инфаркта миокарда.
Как почистить сосуды доступными средствами?
Известным средством чистки сосудов является регулярное употребление чеснока.
Рецепт для чистки сосудов с корнем цикория
Берем корень цикория (сушеный или свежий). Измельчаем в кофемолке и заливаем 1 ч. ложку сырья ? стакана кипятка.
В другую чашку кладем 1 ст. ложку малины заливаем ? стакана кипятка.
Через 10 минут малиновый настой сливаем в настой цикория.
Получается примерно 350 гр. напитка на день. Пить в перерывах между приемами пищи (примерно по 70 грамм). Последний прием - перед сном.
Состав благоприятно влияет на желудок, улучшает обмен веществ и качество сна.
Цикорий можно заменить корнем свежего лопуха или одуванчика. Корни необходимо вымыть, мелко нарезать, взять 1 ст. ложку сырья и заварить кипятком.
Виноград для чистки сосудов
Рекомендуется в день съедать 5-10 виноградин с косточками.
В косточках содержится уникальное вещество, которое очищает сосуды.
Косточки тщательно пережевывать.
Можно косточки выбрать, высушить, тщательно перемолоть, залить маслом в пропорции 1/3. Масло должно быть нагрето до 60-70 градусов. Настоять в течение недели. Отфильтровать. Пить по 1 ч. ложке в день.
Эти средства помогут вам сберечь свои сосуды и станут хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
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