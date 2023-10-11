Правда ли спать на полу полезно

Всё зависит от обстоятельств.Многие люди, включая врачей?ортопедов, считают, что спать на полу полезно для спины.В то же время не существует официальных рекомендаций делать это, чтобы поддерживать здоровье позвоночника. Как и научных доказательств особой пользы подобного спального места.Правда ли спать на полу может быть полезноНейтральное положение позвоночника — когда он расположен более или менее прямо, а не изгибается, проваливаясь в мягкий матрас, — хорошо сказывается на здоровье спины. Но чтобы обеспечить ровное положение, не обязательно спать на циновке.Например, в одном исследовании выяснили, что матрасы средней жёсткости куда лучше подходят для людей с хронической болью в спине, чем более твёрдые модели. В эксперименте участники из одной группы спали на изделиях с мягкостью 5 из 10 (средние), а из другой — 2 из 10 (жёсткие). И первые испытывали меньше боли в постели при пробуждении, а также лучше двигались днём, чем те, кто отдыхал на более твёрдой поверхности.К таким же выводам пришли в обзоре 39 научных статей. Матрасы средней жёсткости обеспечивают наибольший комфорт, способствуют качеству сна и выравниванию позвоночника.Пожалуй, единственное, в чём сон на полу может превосходить отдых на кровати, — более прохладные условия.Идеальной температурой для спальни считается 19–21 °С. Более тёплые условия могут увеличить количество ночных пробуждений, сократить медленный сон и фазу быстрого движения глаз, во время которой мы видим сны.Поскольку тёплый воздух поднимается наверх, на полу всегда немного прохладнее, чем на кровати. Так что перенос постели на уровень ниже может положительно сказаться на качестве вашего сна.Кому стоит попробовать спать на полу, а кому — нетПереезд на пол можно посоветовать тем, кто страдает на неудобном спальном месте, но не может позволить себе кровать и хороший матрас. Если вы спите на очень мягкой или неровной поверхности, например на старом диване, сон на полу может принести облегчение и избавить от боли в спине и шее. Также этот вариант может понравиться тем, кто вынужден спать в жарком помещении.В то же время смена спального места вряд ли подойдёт людям со склонностью к аллергии. На полу может быть куда больше пыли, песка и шерсти животных, чем на кровати. В итоге вам придётся каждый раз делать влажную уборку, прежде чем стелить постель.Кроме того, сон на полу может разочаровать, если вы живёте с партнёром, но он отказывается переезжать на пол вместе с вами. В одном опросе выяснили, что люди, спящие со второй половиной, реже страдают от бессонницы и апноэ. Они быстрее засыпают и чувствуют меньше усталости, чем те, кто предпочитает делать это соло.Так что если ваш партнёр не горит желанием менять спальное место, переезд может ухудшить качество вашего сна.

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