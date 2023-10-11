Что такое сезонное аффективное расстройство и как с ним справиться

Осень — время вялости и апатии. Как правило, это естественная сезонная реакция организма. Но она может перерасти в депрессию, так что надо знать, как помочь себе справиться с хандрой.Циркадные ритмы (биологические часы) испытывают влияние внешних условий: света, температуры и пр. Осень приносит похолодание и становится пасмурно. Организм на это реагирует: спим больше, настроение несколько снижается.До поры до времени это нормально. Но порой человек зависает в этом состоянии и может скатиться в депрессию. А это уже серьезное отклонение, провоцирующее ряд других недугов.Да и ритм современной жизни добавляет проблем, выбивая из традиционного режима, отчего и биологические часы порой «ломаются».Сезонное аффективное расстройство — разновидность большого депрессивного расстройства. Перепады настроения при нем становятся существенными.Основные симптомы САР: бессонница или, напротив, постоянная сонливость; потеря интереса к жизни; постоянное чувство усталости; ощущение подавленности; переедание; чувство безнадежности, вины; проблемы с вниманием и концентрацией.В группе риска молодые люди в возрасте 18-30 лет, особенно, женщины. Наследственность тоже играет роль. География: чем больше солнечных дней в году, тем меньше риски.Как бороться: светотерапия; поездки в теплые страны; нормализация режима сна и питания; посильные физические нагрузки; прием витамина D; общение; личные интересы, хобби: баня, чтение, музыка.Лекарства тоже могут быть задействованы. Например, малые дозы мелатонина. Но по рекомендации врача. В тяжелых случаях обращение к врачу обязательно. Особенно, если симптомы накапливаются, человек утрачивает работоспособность.

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