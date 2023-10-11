Употребление кофе снижает риск слабости в среднем и пожилом возрасте

Это открытие основано на предыдущих исследованиях на мышах, которые показали, что кофеин может улучшить пролиферацию мышечных клеток и увеличить мышечную массу."Люди среднего возраста, которые пьют чай и кофе с кофеином, могут снизить риск развития физической слабости в дальнейшей жизни. К такому выводу пришла группа исследователей, которые в течение двух десятилетий изучали здоровье 12 000 взрослых — со средним начальным возрастом 53 года", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследованиеПервые анкеты в исследовании проводились в период с 1993 по 1998 год, в ходе которых испытуемых также спрашивали о потреблении ими напитков с кофеином, таких как чай, кофе и безалкогольные напитки, а также таких продуктов, как шоколад.Во время последующих интервью команда отслеживала изменения веса каждого участника. Заключительные интервью, проведенные в период с 2014 по 2017 год, также были посвящены физической выносливости.Испытуемых спрашивали, чувствуют ли они себя «полными энергии», и тестировали как силу их хватки, так и способность вставать и идти.Исследователи отметили, что кофе и чай были основными источниками кофеина среди испытуемых — на их долю приходилось 84 и 12 процентов от общего потребления кофеина соответственно.Фактически, более двух третей участников сообщили, что пьют кофе ежедневно. Из этой подгруппы 53 процента выпивали одну чашку в день, 42 процента выпивали две-три чашки в день, а остальные выпивали четыре или более чашек каждый день."Команда обнаружила, что у пяти процентов, которые ежедневно пили больше всего кофе, «значительно снизились» шансы испытать физическую слабость в более позднем возрасте по сравнению с теми, кто не пил кофе регулярно. Похожий эффект наблюдался среди любителей чая", - сказала Алехина.В частности, считается, что ключевым компонентом здесь был кофеин, причем связь со снижением физической слабости наиболее выражена в конкретных показателях силы хвата в тесте «вверх и вперед».Кофе и чай являются основными напитками во многих обществах по всему миру. Исследования показывают, что употребление этих напитков с кофеином в среднем возрасте может быть связано со снижением вероятности физической слабости в позднем возрасте.Тем не менее, необходимы дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти продольные связи и выяснить, опосредовано ли это влияние на физическую слабость кофеином или другими химическими соединениями."Кофе и чай также содержат богатые биоактивные полифенолы, которые обладают как антиоксидантными, так и противовоспалительными свойствами и связаны со снижением риска заболеваний, вызывающих слабость, таких как сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нейродегенеративные заболевания и ожирение", - объясняет врач-невролог.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки