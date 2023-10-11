Врач Кутушов посоветовал метеозависимым заранее изучать прогнозы погоды
«Медленно меняйте положение тела, особенно при вставании из сидячего или лежачего положения. Умение работать со стрессом — очень важный навык в современном мире. Стремитесь снизить уровень стресса в вашей жизни, так как он усиливает симптомы метеозависимости», — отметил Кутушов.
При первых лёгких проявлениях метеозависимости он посоветовал увлажнить воздух в помещении, принять тёплый душ.
«Релаксация: йога, медитация или глубокое дыхание; более активный релакс: пилатес, плавание, растяжка; и далее вплоть до силовых тренировок, если позволяет здоровье», — добавил Кутушов.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий