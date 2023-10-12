Врач Воронов назвал ошибку многих россиян в лечении ОРВИ

Врач-отоневролог Виктор Воронов: стремление как можно быстрее сбить температуру является распространенной ошибкой россиян в лечении гриппа и других ОРВИ.Врач Воронов высказался о том, что многие россияне, заболев, стремятся как можно быстрее восстановить здоровье с помощью лекарств, и это является ошибкой. При столкновении с инфекцией организму нужно дать время для самостоятельной борьбы с ее возбудителем и выработки иммунитета.В частности, медик посоветовал не спешить сбивать температуру, если она не достигает критических значений.«Многие сбивают не очень высокую температуру: размешивают пакетик лекарственного средства, выпивают – и бегом на работу. Некоторые в таком режиме проводят несколько дней», - указал Воронов на опасную ошибку телеканалу «Санкт-Петербург».Специалист подчеркнул: если температура тела взрослого человека с ОРВИ не достигает 38,5 градусов, сбивать ее не нужно. То же правило действует в отношении пожилых людей и детей, только в их случае нужно ориентироваться на показатель 38 градусов.«Температура – это наш иммунитет. Неправильно сбив температуру, мы приобретаем дальнейшие осложнения», - предостерег эксперт.Воронов добавил, что при появлении высокой температуры, слабости, жара и головной боли не следует самостоятельно использовать препараты с парацетамолом – в такой ситуации правильнее всего будет обратиться к врачу.

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