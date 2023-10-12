Ученые заявили, что регулярное употребление яиц продлевает жизнь
Ученые из Университета Коннектикута заявили, что регулярное употребление куриных яиц способно продлить жизнь, передает журнал The Journal of Nutrition.
Участниками эксперимента стали женщины и мужчины в возрасте 18–30 лет, которые в течение двух недель употребляли по три куриных яйца в день. Выяснилось, что такая диета сопровождалась нормализацией содержания холестерина в крови и увеличением антиоксидантов в организме.
Однако исследование проводилось только с молодыми участниками в течение короткого времени, поэтому результаты эксперимента стоит интерпретировать с осторожностью.
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