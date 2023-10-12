Не избегайте этих калорийный продуктов даже если худеете - диетолог

Многие люди избегают определенных продуктов, чтобы похудеть. Этого не должно быть. Здесь вы можете узнать, какие продукты ошибочно считаются продуктами, способствующими ожирению.Углеводы и сахар в частности, а также жиры часто становятся объектом внимания при поиске виновника лишних килограммов. Однако некоторые продукты обвиняют ошибочно.Следующие продукты не способствуют ожирению1. ФруктыНи для кого неудивительно, что фрукты полны полезных витаминов. Однако тех, кто хочет снизить свой вес, неоднократно предостерегают от фруктов – ведь фруктоза тоже является сахаром и поэтому магнитно притягивается к бедрам.Однако не следует пренебрегать жизненно важными витаминами и питательными веществами, которые вы потребляете с яблоком или тарелкой клубники."Если вы все же хотите придерживаться диеты с низким содержанием сахара, вы можете положиться на дыни, мандарины или папайю. Эти виды фруктов содержат менее 1,3 грамма фруктозы на 100 граммов и при этом полны полезных для здоровья ингредиентов", - говорит врач-диетолог Леметина Юлия .2. МакароныВо времена низкоуглеводных диет и овощных макарон из кабачков или моркови классическим макаронам итальянской кухни приходится нелегко. Порция спагетти содержит около 200 ккал и содержит 45 граммов углеводов, что многих отпугивает."Однако цельнозерновые продукты, в частности, надолго сохраняют чувство сытости и содержат много клетчатки. Более благоприятный гликемический индекс предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови".Плюс: это предотвращает тягу к еде. Так что если вам хочется еды для души, вы можете с чистой совестью побаловать себя порцией спагетти Болоньезе.3. КартофельВ 100 граммах картофеля содержится 15 г углеводов. И они все еще могут помочь вам похудеть: калий регулирует водный баланс, кровяное давление и помогает передавать импульсы к мышцам и нервам."Клетчатка обеспечивает чувство сытости в течение длительного времени и подавляет тягу к сладкому. Высококачественный белок и витамины группы B, а также витамин C дополняют смесь питательных веществ".Таким образом, картофель является идеальным топливом для организма.4. ОрехиОрехов также часто избегают как часть более осознанной диеты. Фундук, например, на 65 процентов состоит из жира. И это впечатляющие 650 ккал на 100 грамм.Но орехи по-прежнему не заслуживают своей репутации секретного продукта, способствующего ожирению."Они сдерживают чувство голода и снижают уровень сахара в крови. Сердечно-сосудистая система и клеточные мембраны получают пользу от содержащихся в нем ненасыщенных жирных кислот. Горсть орехов — более здоровый перекус, чем смелая порция пакета чипсов".5. АвокадоМногие не едят плоды "зеленого сливочного масла" как слишком жирные и вредные для фигуры. Правильно, с 15 граммами жира и 160 ккал на 100 граммов мякоти, это полноценный тяжеловес."А ведь в растительных жирах есть все. Мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты положительно влияют на уровень холестерина. Кроме того, авокадо содержит очень полезную смесь многих жизненно важных веществ, необходимых организму".Некоторым из них даже нужен жир, чтобы усваиваться организмом. Вот почему авокадо может с чистой совестью занять свое место на столе для завтрака.Здоровая диета – это баланс. Слишком много якобы здоровой пищи может быть вредным. Если вы каждый день перекусываете большой горой грецких орехов, это быстро станет заметно на весах."При употреблении в умеренных количествах все упомянутые выше продукты могут составить сбалансированную, но здоровую диету".

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