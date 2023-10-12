В Роспотребнадзоре заявили, что избыток соли в питании вредит здоровью

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам как снизить потребление поваренной соли и при этом сохранить здоровье.Физиологическая норма соли в день для взрослого и здорового человека составляет пять граммов. Именно столько нужно организму, чтобы поддержать водно-минеральный баланс и проводить нервные импульсы. Важно помнить, что ежедневно человек вместе с готовой едой и продуктами съедает 80% скрытой соли.Больше всего скрытой соли содержится в колбасах, сосисках, сырах, майонезе, соусах.«Соль, которую мы добавляем в процессе приготовления и приема пищи составляет только 20% от общего количества потребляемой соли. Это значит, что если съесть бутерброд с колбасой и сыром, то за один такой перекус можно быстро получить дневную норму соли», - отмечает ведомство.Роспотребнадзор советует отказаться от полуфабрикатов и переработанных продуктов и напитков. Также не стоит солить еду в процессе готовки. А чтобы улучшить вкус блюд, можно использовать пряные травы, лимон, чеснок и специи.

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