Обнаружен новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера
В работе приняли участие 110 человек, которых разделили на три группы: здоровые молодые участники (31 человек), здоровые пожилые участники (36 человек) и пациенты с умеренными когнитивными нарушениями (43 человека). Испытуемых попросили надеть очки виртуальной реальности и выполнять задания. В частности, им нужно было пройти по определенному маршруту, ориентируясь на пронумерованные конусы. VR-технология имитировала три различных условия окружающей среды.
Оказалось, что люди с ранней стадией болезни Альцгеймера постоянно неправильно оценивали повороты на маршруте. У здоровых пожилых участников или людей с легкими когнитивными нарушениями не наблюдалось подобных признаков. Характер результатов говорит о том, что ошибки в навигации специфичны именно для болезни Альцгеймера и не связаны со здоровым старением или общим снижением когнитивных способностей.
В октябре 2023 года ученые из Университета Любека выявили новые механизмы развития болезни Альцгеймера. Для этого были проанализированы данные почти 1000 человек, что позволило собрать информацию шести различных биомаркеров заболевания.
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