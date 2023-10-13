Обнаружен новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера

Исследовательская группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружила новый симптом ранней стадии болезни Альцгеймера при помощи очков виртуальной реальности. Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что первыми признаками деменции могут быть трудности с поворотом при ходьбе.В работе приняли участие 110 человек, которых разделили на три группы: здоровые молодые участники (31 человек), здоровые пожилые участники (36 человек) и пациенты с умеренными когнитивными нарушениями (43 человека). Испытуемых попросили надеть очки виртуальной реальности и выполнять задания. В частности, им нужно было пройти по определенному маршруту, ориентируясь на пронумерованные конусы. VR-технология имитировала три различных условия окружающей среды.Оказалось, что люди с ранней стадией болезни Альцгеймера постоянно неправильно оценивали повороты на маршруте. У здоровых пожилых участников или людей с легкими когнитивными нарушениями не наблюдалось подобных признаков. Характер результатов говорит о том, что ошибки в навигации специфичны именно для болезни Альцгеймера и не связаны со здоровым старением или общим снижением когнитивных способностей.В октябре 2023 года ученые из Университета Любека выявили новые механизмы развития болезни Альцгеймера. Для этого были проанализированы данные почти 1000 человек, что позволило собрать информацию шести различных биомаркеров заболевания.

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