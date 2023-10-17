Daily Mail: ученые выявили, что скандинавская ходьба снижает риск слабоумия

Эксперименты итальянских учёных с пациентами, страдающими от начальных стадий болезни Альцгеймера, показали, что участники, регулярно занимавшиеся скандинавской ходьбой дважды в неделю, демонстрировали улучшение когнитивных функций по сравнению с другими группами.Врачи подчеркивают, что занятия этим видом ходьбы могут принести значительную пользу для людей пожилого возраста, и рекомендует консультацию с тренером для правильной техники выполнения упражнений.Скандинавская ходьба активизирует большую часть мышц тела (80-90%). Это вид физической активности, который сочетает элементы ходьбы и использование специальных палок, напоминающих лыжные палки. Этот спорт стимулирует кровоснабжение головного мозга через активные движения рук и плеч.Произошла в скандинавских странах и была изначально использована как летняя тренировка для лыжников. Однако со временем она приобрела популярность как отдельный вид спорта и физической активности.Основные преимущества скандинавской ходьбы:Интенсивная тренировка: поскольку в процессе скандинавской ходьбы задействованы практически все мышцы тела, она обеспечивает интенсивную кардиоваскулярную нагрузку, улучшает выносливость и помогает в поддержании физической формы.Улучшение кровообращения: активные движения рук и плеч, свойственные скандинавской ходьбе, способствуют усилению кровоснабжения головного мозга, что может быть полезным для поддержания здоровья мозга и улучшения когнитивных функций.Менее травматично, чем бег или другие виды физической активности: этот вид активности менее травматичен для суставов и подходит для людей с различными физическими ограничениями.Улучшение равновесия и координации: регулярные занятия скандинавской ходьбой способствуют улучшению равновесия и координации.Для достижения максимальной пользы от скандинавской ходьбы важно соблюдать правильную технику. Этот вид спорта также становится все более популярным как способ реабилитации после различных заболеваний и травм, благодаря своей доступности и эффективности.

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