Как выбрать подходящую зубную щетку

Зубные щетки предназначены для удаления остатков пищи, налета с зубов и десен.Благодаря массажным движениям они стимулируют кровообращение в мягких тканях.Правильно подобранная щетка поможет сократить вероятность появления кариеса и других болезней полости рта.Виды зубных щетокВ первую очередь нужно определиться с типом – их два: мануальные и электрические. Каждый из этих видов имеет обширную классификацию. Извечный спор о том, что лучше – мануальная или электрическая – решен. Выигрывает последняя. А все дело в том, что даже при низких гигиенических навыках электрические щетки обеспечивают лучшее очищение.Мануальные зубные щеткиЭто привычные, обычные зубные щетки, состоящие из ручки (пластиковой, деревянной) и рабочей головки, где расположена щетина. На нее ориентируются при выборе. Стоматологи рекомендуют оценивать жесткость, количество щетинок и ее предназначение.Как выбрать обычную зубную щеткуМануальной щеткой, при условии правильной техники ее использования, можно добиться отличных результатов очищения. При ее выборе нужно обращать внимание на следующие критерии:Щетина. Должна быть исключительно синтетической. Дополнительные включения в виде силиконовых вставок на качество чистки не влияют, а при неправильном использовании – травмируют десны. Чем меньше длина рабочей головки, тем качественнее чистка.Монопучковые щетки предназначены для лучшего очищения между зубами, а также в фиссурах премоляров и моляров. Благодаря небольшому размеру, удается обеспечить отличное очищение.При наличии показаний нужно использовать специальные щетки. Например, при ношении брекетов – щетина должна быть V-образной.Жесткость щетины имеет важное значение: мягкая используется только при выраженных болезнях десен, у детей и в раннем послеоперационном периоде, рекомендовать их может только врач. Если нет показаний, то использование таких щеток – прямой путь к кариесу и болезням десен.Средней жесткости – те, что рекомендованы всем, только такая щетина обеспечит качественное очищение. Жесткие щетины без последствий могут использовать только люди, у которых нет проблем с зубами и деснами. А в целом жесткие щетки предназначены для очищения протезов.Электрические зубные щеткиЭто большой класс предметов гигиены, имеющий свою градацию. Большую популярность и доказанную эффективность получили ультразвуковые щетки, которые дополнительно обеспечивают качественное очищение в труднодоступных местах.У электрических зубных щеток есть ряд преимуществ:Удобство в использовании, даже при низких гигиенических навыках выше вероятность добиться лучшего результата.За одно и то же время электрические щетки совершают в десятки раз больше очищающих движений.Производителями продуманы разные режимы для очищения зубов с повышенной чувствительностью, при ношении брекетов др.Одну щетку могут использовать все члены семьи. Главное – менять насадки и режимы работы.Как выбрать электрическую зубную щеткуПри выборе ориентируются на множество параметров. Среди них самые важные:Режимы – их может быть от 2 до 6-7. Важно не их количество, а возможность их плавного переключения и индивидуальных настроек. Это позволяет использовать такие изделия людям с гиперестезией (повышенной чувствительностью зубов), детям.Эргономика. Щетка – это предмет гигиены, который используется каждый день. Она должна удобно лежать в руке. Ручка должна быть прорезиненной и не скользить. Остальные параметры: цвет, дизайн – дело вкуса.Тип и емкость аккумулятора. От этого параметра напрямую зависит длительность автономного режима. Современные модели чаще имеют встроенный аккумулятор, довольно быстро заряжаются. Если речь идет об аккумуляторных, то лучше выбирать литийионные, их можно постоянно подзаряжать, они дольше держат заряд.Дополнительные функции облегчают процесс чистки и помогают добиться лучших результатов. Современные модели имеют таймер, совместимы с приложениями, которые наглядно показывают проблемные места. Хорошо себя зарекомендовал датчик давления, сигнализирующий о сильном нажатии и высокой вероятности травмы десен.Мануальные и электрические щетки могут быть снабжены специальным индикатором износа щетины. Важно сразу менять щетку при получении сигнала. Независимо от срока эксплуатации сменить щетку или насадку нужно после перенесенных инфекционных заболеваний, в том числе и в полости рта, а также после процедуры профессиональной чистки зубов.

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