Ревматоидный артрит пальцев рук: 6 первых симптомов

Раннее распознавание симптомов может предотвратить неуклонное прогрессирование болезни, которая без лечения уже через несколько лет приводит к хроническим болям, уродующим деформациям, потере трудоспособности и инвалидности.Результат лечения любого заболевания зависит от того, насколько своевременно было оно диагностировано – ведь чем раньше будет поставлен верный диагноз, тем быстрее врач подберет эффективную терапию. При ревматоидном артрите пальцев рук только раннее распознавание симптомов может предотвратить неуклонное прогрессирование болезни, которая без лечения уже через несколько лет приводит к хроническим болям, уродующим деформациям, потере трудоспособности и инвалидности.6 первых симптомов ревматоидного артрита пальцев рук1. боль;2. отек и покраснение кожи над суставами;3. повышение температуры;4. ограниченность сгибательно-разгибательных движений в пальцах;5. утренняя скованность;6. внесуставные проявления (ревматоидные узелки, увеличение лимфатических узлов).У большей части пациентов ревматоидный артрит пальцев рук развивается остро: первые симптомы возникают внезапно и выражены достаточно сильно. Однако мучительные боли поначалу проходят в течение дня самостоятельно или хорошо купируются приемом анальгетиков, и пациенты забывают о них, не торопясь на осмотр к врачу.В результате патологический процесс, развитие которого можно было пусть и не остановить, но значительно замедлить, быстро переходит на следующие стадии – тяжелые и необратимые.Именно поэтому чрезвычайно важно не игнорировать начальные признаки недуга, а сразу же обращаться к врачу – к ревматологу или хотя бы к терапевту – для обследования, уточнения диагноза и лечения.Рассмотрим поподробнее первые симптомы ревматоидного артрита пальцев рук.1. БольБоль (как и другие симптомы) при ревматоидном артрите пальцев рук локализуется обычно в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах указательного и среднего пальцев обеих кистей. Одновременно могут страдать лучезапястные суставы, реже в процесс вовлекаются суставы других пальцев.Боли острые, мучительные, тянущие или ноющие по характеру, максимально интенсивные в ночные и утренние часы. Характерная особенность болей – стихание в течение часа после "разработки" пальцев.2. ОтекВместе с болью появляются отечность и покраснение кожи над пораженными суставами. Суставы выглядят набухшими, кожа над ними истонченная, напряженная, ярко-розового цвета.3. Повышение температурыНачальное развитие ревматоидного артрита часто сопровождается лихорадкой, в вечерние часы температура тела повышается до 37,2–39 °C. Но даже при отсутствии лихорадки всегда можно определить местную гипертермию (повышение температуры): кожа над воспаленными суставами становится горячей на ощупь.4. Ограничение сгибательно-разгибательных движений в пальцахОграничение функции суставов, тугоподвижность в пальцах при их сгибании-разгибании возникает иногда еще раньше болей или же появляется вместе с нею. К сожалению, больные обращают недостаточно внимания на этот признак, связывая его с возрастными изменениями.5. Утренняя скованностьУтренняя скованность – один из наиболее специфичных симптомов ревматоидного артрита. Он характеризуется тугоподвижностью, скованностью движений в пальцах исключительно в утреннее время – в течение 30 и более минут от момента пробуждения. В последующие часы пальцы "разрабатываются", возвращается привычный объем движений, и пациенты благополучно забывают об этом тревожном симптоме.6. Внесуставные проявленияПомимо изменений в суставах, при ревматоидном артрите отмечается ряд внесуставных проявлений:Ревматоидные узелки – небольшие подкожные уплотнения около суставов или на разгибательной поверхности пальцев рук.Увеличение лимфатических узлов – лимфаденопатия. Она может быть регионарной (когда увеличиваются близлежащие подмышечные лимфатические узлы) и генерализованной (увеличиваются все группы лимфоузлов). Лимфаденопатия отмечается примерно у трети пациентов.Амиотрофии и миозиты – дистрофические и воспалительные изменения мышц, проявляющиеся истончением и дряблостью мышц и кожи пальцев и кистей рук, ноющими болями в мягких тканях, слабостью в пальцах, неточностью и нескоординированностью мелких движений.Первичная диагностикаЕсли вы обнаруживаете у себя 3 и более из перечисленных выше симптомов, обязательно как можно быстрее обратитесь к врачу-ревматологу или к терапевту для первичного осмотра. Специалист при подробном опросе и осмотре сможет выявить характерные для ревматоидного артрита симптомы, подтвердить диагноз и сразу же назначить лечение.Типичные признаки, позволяющие врачу заподозрить ревматоидный артрит пальцев рук на ранней стадии:Наличие болезненных симптомов более чем в 3-х суставах.Локализация патологических изменений в пястно-фаланговых и межфаланговых суставах указательного и среднего пальцев.Симметричное поражение (воспалены одни и те же суставы на правой и левой руках).Утренняя скованность в течение 30 минут и дольше.Положительный тест "сжатия": возникновение или усиление болей при пожатии кисти.Признаки острого воспаления в анализах крови (ускорение скорости оседания эритроцитов – СОЭ).Для подтверждения диагноза ревматоидного артрита врач назначает рентгенограмму кистей рук, на которой определяют эрозии и признаки остеопороза костей пораженного сустава.РезюмеХотя ревматоидный артрит пальцев рук нельзя вылечить полностью – можно остановить его прогрессирование и эффективно купировать болезненные симптомы. Но это возможно только при правильно подобранном лечении.Бесконтрольный, самостоятельный прием обезболивающих, которые дают временное облегчение, не только не поможет бороться с болезнью, но и способен изменить специфическую картину артрита, создать врачу трудности при диагностике и замедлить тем самым назначение своевременной и адекватной терапии.

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