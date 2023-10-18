При нестабильном артериальном давлении риск оказаться жертвой деменции в пожилом возрасте становится гораздо более существенным, заключили австралийские ученые.Исследователи, представляющие Университет Южной Австралии, пришли к выводу, что колебания давления у пожилых людей говорят о склонности к деменции и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Полученные ими данные опубликовал ScienceDirect.Ученые вели наблюдение за группой пожилых людей – несколько десятков человек возрастом от 60 до 80 лет, не имевших к началу испытаний патологических когнитивных нарушений. Специалисты фиксировали все происходящие со временем изменения с их кровяным давлением, а также отслеживали показатели жесткости артерий мозга. Медиков интересовало, как соотносились с этими изменениями когнитивные функции людей.По словам исследователей артерии человеческого организма с возрастом подвергаются ригидности – процессу ухудшения состояния артериальной стенки. Артерии становятся более жесткими, утрачивая способность растягиваться за счет эластичности. Это, в свою очередь, ухудшает транспортировку крови через них к столь важным органам как сердце и мозг.Работа ученых показала, что ригидность артерий в некоторых случаях может быть особенно интенсивной, и признаком этого являются колебания давления, происходящие на протяжении короткого периода времени. В частности, может резко увеличиваться систолическое (верхнее) давление. Подобные колебания давления у пожилых людей ассоциируются с ухудшением их когнитивных способностей и могут говорить об их склонности к деменции, установили специалисты.«Испытуемые, у которых наблюдались кратковременные изменения артериального давления (АД) в течение нескольких часов или дней, хуже справлялись с тестами на когнитивные способности», - сообщили эксперты.Конкретно пожилые люди, у которых фиксировались колебания давления, демонстрировали ухудшение таких интеллектуальных качеств как память, логическое мышление, овладение навыками, ориентирование в пространстве. Все это как раз и характеризует деменцию.«Тщательный мониторинг АД может стать инструментом диагностики деменции и сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии», - считают авторы проекта.

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