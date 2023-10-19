Ученые нашли способ отследить развитие болезни Альцгеймера в мозге

Специалисты из Института Ван Андела (США) совместными усилиями с французскими и итальянскими учеными разработали модель, которая помогает увидеть, как прогрессирует болезнь Альцгеймера в мозге. Сделали они это, внедрив стволовые клетки человека в организмы мышей. Итогами работы они поделились в статье, опубликованной в издании BioMed Central (BMC).Сложность изучения болезнь Альцгеймера в том, что ученые не располагают достаточным количеством неинвазивных способов исследования мозга. В основном специалистам приходится создавать модели-имитации.Но ученые смогли создать новую технологию, используя индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые способны превращаться в клетки различных органов и тканей, включая нейроны. А как вместилище стволовых клеток человека исследователи взяли мозг мышей.Этот метод дал возможность увидеть формирование белковых бляшек, распространение патологии, воспаления - эти процессы характерны для болезни Альцгеймера.

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