Ученые нашли способ отследить развитие болезни Альцгеймера в мозге
Сложность изучения болезнь Альцгеймера в том, что ученые не располагают достаточным количеством неинвазивных способов исследования мозга. В основном специалистам приходится создавать модели-имитации.
Но ученые смогли создать новую технологию, используя индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, которые способны превращаться в клетки различных органов и тканей, включая нейроны. А как вместилище стволовых клеток человека исследователи взяли мозг мышей.
Этот метод дал возможность увидеть формирование белковых бляшек, распространение патологии, воспаления - эти процессы характерны для болезни Альцгеймера.
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