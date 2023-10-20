Гинеколог Уланкина объяснила, как в холода избежать цистита и пиелонефрита

Жжение при походе в туалет, недомогание, повышение температуры, боль в пояснице, кровь в моче — проблемами с мочевыделительной системой могут осложняться простуды и грипп. Но можно ли это предупредить?Проблемы с почками и мочевым пузырем — серьезная патология, которую нередко провоцируют снижение иммунной защиты и переохлаждение. Если возникает острое воспаление, помимо общего недомогания и температуры появляется еще масса неприятных проявлений. Это тошнота, боли в животе, дискомфорт при мочеиспускании, жжение, кровь в моче, повышение давления и отеки.Без полноценного лечения цистит или пиелонефрит могут перейти в хроническую форму, тогда обострения способны возникать при любой простуде. О том, почему так происходит и как уберечься от цистита с пиелонефритом, «Доктору Питеру» рассказала эксперт лаборатории «Гемотест» гинеколог Ольга Уланкина.Межсезонье — опасный периодСезон холодов — пора острых респираторных заболеваний. Погода негативно влияет на организм и может вызвать снижение иммунной защиты, а значит, начиная с осени люди становятся подвержены заражению различными инфекциями. Особенно если регулярно переохлаждаются.Однако простуда не всегда протекает в привычном формате, количество людей с заболеваниями мочевыделительной системы также возрастает. Это могут быть как острые процессы, так и хронические, которые ухудшают состояние.Иммунитет страдает — возникают проблемыВ холода организм начинает испытывать стресс, особенно если человек часто переохлаждается, одеваясь не по погоде или промокая под дождем. Дыхательные пути под воздействием холодного воздуха становятся уязвимыми в первую очередь. Если добавить ко всему прочему редкое проветривание помещений в холода, а также большое скопление людей, например в торговых центрах, то получается идеальная формула распространения инфекций.«В таких условиях люди чаще заражаются острыми респираторными заболеваниями, как бактериальными, так и вирусными. Они дополнительно ослабляют иммунитет», — рассказал эксперт.Переохлаждение только провокаторМногие считают, что основа проблемы — это переохлаждение и если не замерзать, то и проблем с мочевым пузырем или почками не будет. Но дело не в температуре, а в активности патогенных микроорганизмов. Они могут «работать» в разных условиях, переохлаждение — это один из факторов, который временно снижает силу иммунной системы, что способствует активизации условно-патогенной флоры. Но и без переохлаждения, на фоне постоянных стрессов, тяжелого течения ОРВИ или гриппа, вполне возможно обострение хронического процесса или же развитие острого. Вирусные инфекции могут временно отвлекать иммунную систему на себя, а патогенные бактерии в это время размножаются в мочевом пузыре».Воспаление происходит обычно из-за бактерийЦистит (воспаление мочевого пузыря) и пиелонефрит (воспаление почек) тоже инфекционные заболевания. Их возбудителями становятся бактерии, которые проникают в мочевой пузырь чаще всего через уретру, восходящим путем. При благоприятных условиях восходящая инфекция из пузыря по мочеточникам поднимается вверх, тогда она поражает почки.Если в холодное время года переохлаждается нижняя часть тела, местный иммунитет мочеполовой системы снизится. А значит, бактерии смогут беспрепятственно попасть в мочевой пузырь и вызвать цистит, а затем в почки — тогда разовьется пиелонефрит.«Если заболевание своевременно не вылечить, оно может перейти в хроническую форму, и тогда любое снижение иммунитета будет провоцировать рецидив болезни», — рассказал эксперт.Женщины болеют чаще из-за особенностей анатомииМочеиспускательный канал у женщин шире и короче. Есть и другие нюансы: представительницы женского пола вынуждены постоянно использовать различные средства интимной гигиены, а это потенциальный риск занести инфекцию.Чтобы предупредить развитие цистита и пиелонефрита, важно ежедневно мыть половые органы и менять нижнее белье. Женщинам также нужно следить за предметами интимной гигиены: регулярно менять тампоны, менструальные чаши и прокладки, а также обязательно мыть руки перед их применением.«И, конечно, следует ответственно подходить к интимному здоровью. Некоторые бактерии, провоцирующие воспаление мочевыделительной системы, могут передаваться половым путем и поражать еще и репродуктивную систему», — заключила врач.

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