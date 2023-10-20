Пробиотики, полученные из грудного молока, снижают артериальное давление
Согласно сообщению на портале mSystems, новейшие исследования показывают, что высокое потребление фруктозы, присутствующей в многих продуктах, может повышать риск развития гипертонии. Однако пробиотики, полученные китайскими учёными из грудного молока человека, были способны изменить состав микробиоты в кишечнике и связанные с ней метаболические процессы.
Исследователи выявили, что у мышей, употреблявших большое количество фруктозы, воздействие пробиотиков M8 и M9 привело к снижению среднего артериального давления на 16,92% и 15,39% для систолического давления и на 18,56% и 20,62% для диастолического давления соответственно, после 16 недель лечения.
Дополнительные анализы показали, что эти пробиотики оказывают влияние на некоторые метаболические пути, включая процессы, связанные с метаболизмом липидов, репарацией ДНК, а также синапсами, ответственными за сокращение гладких мышц сосудов. Отрицательная корреляция была выявлена между определенными видами кишечных микробов и процессами биосинтеза стероидных гормонов, подчеркивая важность микробиоты в регулировании артериального давления.
Эти открытия подчеркивают потенциальную роль пробиотиков в снижении риска гипертонии и предоставляют ценную информацию для разработки диетических стратегий, направленных на поддержание здорового уровня артериального давления.
Учитывая, что высокое кровяное давление затрагивает значительную часть населения, эти результаты могут способствовать разработке новых методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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