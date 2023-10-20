Пробиотики, полученные из грудного молока, снижают артериальное давление

Новое исследование биологов из Inner Mongolia Agricultural University (КНР), проведенное на мышах, показало, что определенные виды пробиотиков, включая Bifidobacterium Lactis (M8) и Lactobacillus rhamnosus (M9), способны снизить уровень артериального давления.Согласно сообщению на портале mSystems, новейшие исследования показывают, что высокое потребление фруктозы, присутствующей в многих продуктах, может повышать риск развития гипертонии. Однако пробиотики, полученные китайскими учёными из грудного молока человека, были способны изменить состав микробиоты в кишечнике и связанные с ней метаболические процессы.Исследователи выявили, что у мышей, употреблявших большое количество фруктозы, воздействие пробиотиков M8 и M9 привело к снижению среднего артериального давления на 16,92% и 15,39% для систолического давления и на 18,56% и 20,62% для диастолического давления соответственно, после 16 недель лечения.Дополнительные анализы показали, что эти пробиотики оказывают влияние на некоторые метаболические пути, включая процессы, связанные с метаболизмом липидов, репарацией ДНК, а также синапсами, ответственными за сокращение гладких мышц сосудов. Отрицательная корреляция была выявлена между определенными видами кишечных микробов и процессами биосинтеза стероидных гормонов, подчеркивая важность микробиоты в регулировании артериального давления.Эти открытия подчеркивают потенциальную роль пробиотиков в снижении риска гипертонии и предоставляют ценную информацию для разработки диетических стратегий, направленных на поддержание здорового уровня артериального давления.Учитывая, что высокое кровяное давление затрагивает значительную часть населения, эти результаты могут способствовать разработке новых методов профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки