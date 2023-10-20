Врач предупреждает о признаке на шее, который говорит о возможной гипертонии

Практикующий врач предупредила о «тихой болезни», которая может привести к ранней смерти.Врач рассказала о предупреждающим знаке, который нельзя игнорировать, потому что это может быть симптомом смертельной болезни. От этого опасного для жизни состояния страдают около миллионы людей во всем мире, но большинство не знает, что у них есть эта болезнь.«Высокое кровяное давление (или гипертония) известно как «тихая болезнь», потому что вы можете вообще не чувствовать никаких симптомов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева .Однако могут быть некоторые заметные признаки высокого кровяного давления, если вы знаете, что ищете. Одним из заметных симптомов высокого кровяного давления является ощущение пульсации в шее, утверждает врач Андреева.Другие признаки высокого кровяного давления могут включать:Умеренные или сильные головные болиБеспокойствоОдышкаНосовые кровотеченияСердцебиение."Это может указывать на то, что вы уже какое-то время живете с высоким кровяным давлением", - сказала Андреева.Если вам не проверяли артериальное давление в течение прошлого года, крайне важно, чтобы вы прошли проверку.Высокое кровяное давление создает чрезмерную нагрузку на кровеносные сосуды, сердце, мозг, почки и глаза.Без надлежащего лечения высокое кровяное давление может привести к:Сердечное заболеваниеСердечные приступыШтрихиСердечная недостаточностьПериферические артериальные заболеванияАневризмы аортыБолезнь почекСосудистая деменция.Где проверить давлениеВ кабинете терапевтаВ некоторых аптеках.Тонометры также можно купить в аптеках, а это значит, что вы можете проверить свои показания, не выходя из собственного дома.Что вызывает высокое кровяное давление?Хотя единой причины повышения артериального давления не существует, существует множество факторов, которые могут привести к развитию этого заболевания."Факторы включают высокий уровень стресса, ожирение, возраст старше 65 лет и недостаточную физическую активность", - утверждает врач.Курильщики, те, кто пьет слишком много алкоголя или напитков с кофеином, а также потребляет слишком много соли, также подвергаются риску высокого кровяного давления.Независимо от того, диагностировано ли у вас высокое кровяное давление или нет, лучший способ позаботиться о себе — это вести здоровый образ жизни.Здоровые способы улучшить кровяное давление включают физические упражнения не менее 150 минут в неделю и отказ от курения."Дополнительные меры будут включать здоровое питание и снижение уровня стресса", - советует врач Андреева.

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