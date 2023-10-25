Wiley: учёные подтвердили связь сидячего образа жизни с ишемией сердца
Это открытие, полученное в результате масштабного анализа, осуществленного исследователями из Великобритании на выборке из 77 500 белых британцев, является важным шагом в борьбе с этим серьезным заболеванием.
Исследование продемонстрировало, что замена всего лишь 60 минут сидячего образа жизни легкой или сильной физической активностью может снизить риск ИБС на 9%.
В ходе исследования ученым удалось количественно оценить генетическую предрасположенность к ИБС участников на основе анализа 300 однонуклеотидных полиморфизмов. Используя данные, собранные при помощи наручного акселерометра, специально предназначенного для измерения сидячего образа жизни и уровня физической активности, исследователи установили, что замена даже одной минуты сидения часом физической активности ассоциировалась со снижением относительного риска ИБС на менее чем 1 процент.
Важно отметить, что при анализе данных не было обнаружено значимого взаимодействия между генетическим риском и временем сидения, подчеркивая тот факт, что физическая активность оказывает сильное влияние на риск ИБС, независимо от генетической предрасположенности. Более того, ученые обнаружили, что участники с высоким генетическим риском получали большее пользу от замены времени сидения физической активностью, снижая абсолютный риск ИБС на 0,27 процента, по сравнению с 0,15 процента у участников с низким генетическим риском.
В свете этих результатов, специалисты по здоровому образу жизни и медицинские практики рекомендуют включать физическую активность в повседневную жизнь, особенно тем, кто имеет генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям. Они также подчеркивают важность внедрения программ по поощрению активного образа жизни в обществе с целью снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
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