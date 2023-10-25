Wiley: учёные подтвердили связь сидячего образа жизни с ишемией сердца

Исследование учёных The University of Hong Kong, опубликованное на портале Wiley, подтвердило, что замена сидячего образа жизни физической активностью значительно снижает риск развития ишемической болезни сердца (ИБС), независимо от уровня генетической предрасположенности.Это открытие, полученное в результате масштабного анализа, осуществленного исследователями из Великобритании на выборке из 77 500 белых британцев, является важным шагом в борьбе с этим серьезным заболеванием.Исследование продемонстрировало, что замена всего лишь 60 минут сидячего образа жизни легкой или сильной физической активностью может снизить риск ИБС на 9%.В ходе исследования ученым удалось количественно оценить генетическую предрасположенность к ИБС участников на основе анализа 300 однонуклеотидных полиморфизмов. Используя данные, собранные при помощи наручного акселерометра, специально предназначенного для измерения сидячего образа жизни и уровня физической активности, исследователи установили, что замена даже одной минуты сидения часом физической активности ассоциировалась со снижением относительного риска ИБС на менее чем 1 процент.Важно отметить, что при анализе данных не было обнаружено значимого взаимодействия между генетическим риском и временем сидения, подчеркивая тот факт, что физическая активность оказывает сильное влияние на риск ИБС, независимо от генетической предрасположенности. Более того, ученые обнаружили, что участники с высоким генетическим риском получали большее пользу от замены времени сидения физической активностью, снижая абсолютный риск ИБС на 0,27 процента, по сравнению с 0,15 процента у участников с низким генетическим риском.В свете этих результатов, специалисты по здоровому образу жизни и медицинские практики рекомендуют включать физическую активность в повседневную жизнь, особенно тем, кто имеет генетическую предрасположенность к сердечным заболеваниям. Они также подчеркивают важность внедрения программ по поощрению активного образа жизни в обществе с целью снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

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