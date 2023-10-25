Главврач Шишонин назвал худшую еду для сосудов

Кандидат медицинских наук, научный руководитель и главврач клиники по лечению гипертонии, диабета и атеросклероза Александр Шишонин назвал продукты, которые являются провокаторами атеросклероза. Врач отметил, что для некоторых список может стать сюрпризом и даже шоком.Бляшки в сосудах растут из-за воспаления сосудистой стенки - этот фактор играет ключевую роль, подчеркнул специалист. В списке представленных продуктов - как раз главные провокаторы атеросклероза, отметил он. Один из самых главных врагов в этом отношении - сахар и еда, где он содержится.Мёд врач поставил на первое место. Есть его на постоянной основе нельзя, а следует воспринимать как лекарственное средство (например, во время простуды)."Он может вызывать хроническое воспаление за счет большого количества сахара и биологических веществ. Стоит иметь в виду, что мёд является высокоаллергенным продуктом", - объяснил Шишонин.На второе место специалист поставил гречку из-за высокого содержания в продукте углеводов."Гречка содержит природные вещества, и это было показано в крупном японском исследовании, которые способны вызывать пищевую аллергию. Скрытая пищевая аллергия способствует хроническому воспалению", - отметил врач.Также в список попали сладкая газировка, жареная картошка (гликемический индекс такого блюда приближается к показателю сладкой газировки), вареные свекла и морковь (эти овощи в вареном виде становятся чистым сахаром). В сыром виде и маринованном свекла и морковь - полезны, уточнил специалист.

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