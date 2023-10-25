Пробиотики в йогурте и твороге снижают кровяное давление, как лекарства

Исследование, опубликованное на портале mSystems, обнаружило, что пробиотические штаммы могут эффективно снизить кровяное давление. Выявлено 2 штамма пробиотиков, а именно Bifidobacterium Lactis и Lactobacillus Rhamnosus, снижающих артериальное давление у мышей с гипертонией на 20%.Доктор Чжихун Сунь, микробиолог из Inner Mongolia Agricultural University и и автор этого исследования, отметил: "Пробиотики представляют собой многообещающее направление в профилактической медицине, предлагая потенциал в регулировании гипертонии и изменяя наш подход к здоровью сердечно-сосудистой системы".Интересно отметить, что пробиотики, такие как Bifidobacterium Lactis и Lactobacillus Rhamnosus, естественным образом присутствуют в ряде пищевых продуктов, таких как йогурт, кимчи, и творог. Они обладают способностью уравновешивать микрофлору кишечника и, как показали исследования, оказывают благотворное влияние на кровяное давление.Группа мышей, которой давали воду с высоким содержанием фруктозы, сопровождаемую пробиотиками, также показала снижение артериального давления. Это открывает возможность применения пробиотиков в лечении гипертонии у людей.Несмотря на перспективные результаты, ученые намерены дальше исследовать этот вопрос путем клинических испытаний на людях. Это важный шаг, так как, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), высокое кровяное давление является основной или сопутствующей причиной значительного числа смертей в США, а также является распространенным среди взрослого населения.Помимо пробиотиков, ведущие здоровый образ жизни и поддержание оптимального веса также играют ключевую роль в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы.

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