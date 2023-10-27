Врач Машкова рассказала о злокачественном перерождении травмированных родинок

Врач-дерматолог, онколог Ольга Машкова посоветовала в случае травмы родинки обязательно обращаться к специалистам.Врач Машкова констатировала, что родинки (невусы) могут содержать раковые клетки, которые под влиянием ряда факторов подвергаются изменениям, способствующим формированию рака (меланомы). Статистически примерно треть всех меланом (до 30%) возникают из таких клеток, «прячущихся» в родинках.Одним из факторов злокачественного перерождения родинок являются их травмы.«Основная опасность травмированных родинок – в том, что они могут перерождаться в злокачественные новообразования», - рассказала Машкова РИАМО.Врач рекомендовала при случайном повреждении родинки обработать ранку антисептиком (хлоргексидин), после чего обратиться к специалисту, чтобы тот провел необходимое исследование. Также, добавила медик, за врачебным осмотром и гистологическим исследованием необходимо обращаться, если какая-то родинка на теле начала меняться по форме и цвету.«Если невус воспалился, края стали нечеткими, вы испытываете болевые ощущения, обязательно пройдите обследование, чтобы исключить или подтвердить наличие меланомы».Машкова обратила внимание на то, что рано выявленная хорошо поддается комплексной терапии.

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