Назван секрет долгой жизни гипертоников: результаты 10-летнего исследования
Чем чаще случается интимная близость, тем ниже риск умереть молодым — к такому выводу пришли китайские исследователи, статья которых опубликована в Journal of Sexual Medicine.
Ученые проанализировали данные, полученные в ходе общенационального опроса на тему здоровья и образа жизни, проводившегося в США с 2005 по 2014 год. Среди участников опроса было свыше 4500 мужчин и женщин в возрасте около 40 лет, которым был поставлен диагноз «гипертония» (хронически повышенное артериальное давление). Помимо прочей информации о себе, участники опроса сообщали, сколько раз за последний год у них был секс.
Наблюдения за участниками велись на протяжении почти шести лет с момента участия в опросе. За это время 109 человек по разным причинам скончались. Исследователи учли множество факторов, влияющих на риск ранней смерти: возраст, пол, уровень образования, индекс массы тела, курение, общее состояние здоровья.
Анализ собранной информации показал, что между уровнем сексуальной активности участников с гипертонией и риском ранней смерти существует явная взаимосвязь
У гипертоников, занимавшихся сексом менее 12 раз за год, вероятность умереть в молодом или среднем возрасте оказалась гораздо выше, чем у тех, кто был более сексуально активен. Причем, что интересно, особенно ярко эта связь проявляется у гипертоников, состоящих в браке.
Возможно, что секс сам по себе или положительные эмоции, с ним связанные, до некоторой степени помогают предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, к которым так склонны люди с гипертонией. В то же время не исключено, что более сексуально активные участники с гипертонией были в целом более здоровыми людьми, чем те, кто вступал в интимную близость редко.
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