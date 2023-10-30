Как быстро снять зубную боль народными методами

При острой зубной боли рекомендуется как можно скорее обратиться за помощью к стоматологу, но если требуется срочная помощь в домашних условиях, можно воспользоваться и народными методами.Так, при реакции на острую, горячую или холодную пищу нужно выпить сильное обезболивающее, а также почистить зубы и прополоскать рот противовоспалительным, успокаивающим растровом или отваром ромашки, выяснила Общественная Служба Новостей.Помочь при зубной боли может также специальный массаж: нужно кубиком льда протереть поверхность рук между указательным и большим пальцем.Страдающим от зубной боли не рекомендуется лежать, так как это приводит к ускорению кровообращения в полости рта и усилению давления на зубы.При неправильном прикусе специалисты советуют на подержать какое-то время рот открытым.Также многие отмечают, что помочь может "обман мозга": к примеру, когда правша начинает делать все левой рукой. В это время мозг отвлекается на странные сигналы и боль может стихнуть.Также рекомендуется отвлечь себя от проблемы – к примеру, с помощью какого-то важного дела или интересного фильма.Специалисты подчеркивают, что в некоторых случаях причиной боли могут быть серьезные заболевания – кариес, пульпит, трещины в эмали, пародонтит, поэтому даже если удалось снять боль в домашних условиях, лучше не откладывать визит к стоматологу.Напомним, врачи предупреждают, что чистка агрессивными отбеливающими пастами, привычка грызть лед и открывать зубами различные упаковки могут стать причинами повреждения зубной эмали.

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