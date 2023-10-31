Nutrients: употребление большего количества рыбы помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, исследователи провели метаанализ, чтобы определить связь между потреблением рыбы и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Исследования показывают, что нездоровое питание и малоподвижный образ жизни способствуют высокому уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. В то же другие исследования показали, что употребление рыбы может значительно снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями и связанную с ними смертность. Однако необходимы дальнейшие исследования, в том числе дополнительные мета-анализы, чтобы понять влияние типа рыбы и методов ее приготовления на различные сердечно-сосудистые заболевания и предоставить информацию о текущих рекомендациях по питанию.В настоящем метаанализе исследователи оценили влияние потребления рыбы на исходы сердечно-сосудистых заболеваний.По базам данных был проведен поиск наблюдательных исследований с проспективными дизайнами исследований, опубликованных на английском языке в рецензируемых научных журналах в период с 1 января 2012 г. по 31 марта 2023 г. Потребление рыбы было воздействием, оценки риска были установлены для сравнения эффектов высокого и низкого потребления рыбы, а риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанная с ним смертность были результатом.Кроме того, ссылки на включенные исследования были проверены на предмет выявления дополнительных исследований. Систематические обзоры, метаанализы, патенты, отчеты, плакаты, тезисы, письма, презентации на конференциях, материалы семинаров и авторские статьи были исключены. Два исследователя независимо осуществляли отбор исследований, а расхождения разрешались путем обсуждения или консультации с третьим исследователем. Риски систематической ошибки оценивались с использованием шкалы Ньюкасла-Оттавы (NOS).Используя подход случайных эффектов, исследователи синтезировали данные по многомерным скорректированным значениям относительного риска (RR) для категорий с высоким и низким потреблением рыбы, касающиеся заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и связанных с ними смертей. Мета-регрессия нелинейного типа применялась для определения кривой зависимости между потреблением рыбы и риском сердечно-сосудистых заболеваний.Далее проводились оценки чувствительности, каждый раз исключая исследование и стратифицируя по типам сердечно-сосудистых исходов, потребляемой рыбе и способам приготовления. Гетерогенность исследования оценивалась на основе значений I2, а систематическая ошибка публикации оценивалась с помощью теста Эггера.Из 2413 первоначально выявленных записей 2348 были удалены после проверки аннотации к заголовку. В результате осталось 65 исследований, из которых было проанализировано 18 подходящих исследований, проведенных в Нидерландах, США (США), Дании, Швеции, Италии, Испании, Германии, Австралии, Японии и Китае. Средние значения возраста участников, доли мужчин, размера выборки и продолжительности наблюдения составили 56 лет, 45%, 36 713 человек и 12 лет соответственно.В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, исследователи провели метаанализ, чтобы определить связь между потреблением рыбы и риском сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).Исследования показывают, что нездоровое питание и малоподвижный образ жизни способствуют высокому уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. В то же другие исследования показали, что употребление рыбы может значительно снизить заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями и связанную с ними смертность. Однако необходимы дальнейшие исследования, в том числе дополнительные мета-анализы, чтобы понять влияние типа рыбы и методов ее приготовления на различные сердечно-сосудистые заболевания и предоставить информацию о текущих рекомендациях по питанию.В настоящем метаанализе исследователи оценили влияние потребления рыбы на исходы сердечно-сосудистых заболеваний.По базам данных был проведен поиск наблюдательных исследований с проспективными дизайнами исследований, опубликованных на английском языке в рецензируемых научных журналах в период с 1 января 2012 г. по 31 марта 2023 г. Потребление рыбы было воздействием, оценки риска были установлены для сравнения эффектов высокого и низкого потребления рыбы, а риск сердечно-сосудистых заболеваний и связанная с ним смертность были результатом.Кроме того, ссылки на включенные исследования были проверены на предмет выявления дополнительных исследований. Систематические обзоры, метаанализы, патенты, отчеты, плакаты, тезисы, письма, презентации на конференциях, материалы семинаров и авторские статьи были исключены. Два исследователя независимо осуществляли отбор исследований, а расхождения разрешались путем обсуждения или консультации с третьим исследователем. Риски систематической ошибки оценивались с использованием шкалы Ньюкасла-Оттавы (NOS).Используя подход случайных эффектов, исследователи синтезировали данные по многомерным скорректированным значениям относительного риска (RR) для категорий с высоким и низким потреблением рыбы, касающиеся заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и связанных с ними смертей. Мета-регрессия нелинейного типа применялась для определения кривой зависимости между потреблением рыбы и риском сердечно-сосудистых заболеваний.Далее проводились оценки чувствительности, каждый раз исключая исследование и стратифицируя по типам сердечно-сосудистых исходов, потребляемой рыбе и способам приготовления. Гетерогенность исследования оценивалась на основе значений I2, а систематическая ошибка публикации оценивалась с помощью теста Эггера.Из 2413 первоначально выявленных записей 2348 были удалены после проверки аннотации к заголовку. В результате осталось 65 исследований, из которых было проанализировано 18 подходящих исследований, проведенных в Нидерландах, США (США), Дании, Швеции, Италии, Испании, Германии, Австралии, Японии и Китае. Средние значения возраста участников, доли мужчин, размера выборки и продолжительности наблюдения составили 56 лет, 45%, 36 713 человек и 12 лет соответственно.Среднее количество опасных для жизни и неопасных для жизни (комбинированных), несмертельных и фатальных сердечно-сосудистых событий составило 1865, 1532 и 1135 событий соответственно. Наиболее часто документируемыми сердечно-сосудистыми заболеваниями были инфаркт миокарда (в среднем 1123 случая), инсульт (в среднем 674 случая) и ишемическая болезнь сердца (в среднем 307 случаев). Был получен средний балл NOS, равный семи, что указывает на высокое качество выбранных исследований. Однако во включенных исследованиях наблюдалась средне-большая гетерогенность (I2 72%).В метаанализе было проанализировано 78 805 событий сердечно-сосудистых заболеваний в совокупной популяции из 1 442 407 человек за 18 926 486,0 совокупных индивидуальных лет. Высокое и низкое потребление рыбы было связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на восемь процентов (ОР 0,9). Мета-регрессионный анализ показал, что 50 граммов рыбы, потребляемые ежедневно, значительно снижают риск опасных для жизни и неопасных сердечно-сосудистых заболеваний на девять процентов (ОР 0,9), что обозначено монотонно уменьшающейся S-образной кривой.Аналогичным образом, употребление двух-трех порций рыбы по 150 граммов в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на восемь процентов (ОР 0,9), а употребление полноценной порции рыбы в день может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний на ?30%. Анализ чувствительности дал аналогичные результаты, что указывает на надежность первичных результатов, которые не имели систематической ошибки публикации.Высокое потребление жирной рыбы значительно снижает риск смертельных и несмертельных сердечно-сосудистых заболеваний на 12%, вероятно, из-за высокого содержания полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (ПНЖК), таких как эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК), которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. агрегация тромбоцитов и воспаление. Сообщалось о значительном, но несколько повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний при высоком употреблении жареной рыбы, вероятно, из-за использования растительных масел с высоким содержанием насыщенных жирных кислот, таких как пальмовое масло.В целом, результаты исследования показали, что потребление рыбы может снизить смертельные и несмертельные риски сердечно-сосудистых заболеваний, что соответствует предыдущим исследованиям. Увеличение потребления рыбы может привести к накоплению загрязнителей воды, таких как ртуть, тяжелые металлы и микропластик, которые могут быть токсичными для организма человека. Необходимы дальнейшие исследования, в том числе более однородные, чтобы распутать связь между потреблением рыбы, благополучием человека и общим загрязнением воды.

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