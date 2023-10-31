SciTechDaily: сидячая жизнь увеличивает риск развития деменции

Исследование подтверждает связь между малоподвижным образом жизни и риском деменции у людей старше 60 лет, сообщают учёные из University of Southern California и University of Arizona.В ходе анализа данных 100 000 взрослых исследователи обнаружили, что те, кто проводит свыше 10 часов в день в сидячем положении, подвергают себя значительно повышенному риску развития деменции.Ученые выяснили, что общее количество времени, проведенное неподвижно, оказывает большее влияние на риск деменции, чем продолжительность отдельных периодов сидения. Для исследования использовались данные Британского биобанка, анализировавшие поведение участников старше 60 лет без существующего диагноза деменции.Используя технологию акселерометров, исследователи смогли точно оценить время, проведенное в различных формах малоподвижного образа жизни. В результате 6 лет наблюдений было зафиксировано 414 случаев деменции. Ученые скорректировали свои данные, учитывая различные факторы, такие как возраст, пол, уровень образования, состояние здоровья и образ жизни.«Это исследование подчеркивает важность активного образа жизни для поддержания здоровья мозга в пожилом возрасте. Наш анализ показал, что уже после 10 часов сидения ежедневно увеличивается риск деменции, что подчеркивает необходимость более активного стиля жизни для поддержания когнитивного здоровья», — отметил профессор Дэвид Райхлен.С учетом растущей проблемы деменции в обществе, это исследование может служить основой для принятия соответствующих мер в области здравоохранения и общественного здоровья, направленных на повышение осведомленности о важности физической активности и противодействие сидячему образу жизни для улучшения качества жизни в старшем возрасте.

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