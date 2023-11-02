Малышева рассказала, какие привычки приводят к инфаркту

Малоподвижный образ жизни, курение и употребление соленой пищи повышает риск инфаркта и болезней сердечно-сосудистой системы, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особую опасность для здоровья также представляет ожирение и повышенный сахар в крови.Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, что высокий холестерин, курение и повышенное артериальное давление — это главные «враги» сердца. Это обусловлено тем, что они повышают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и приводят к формированию атеросклеротических бляшек. Тромбы способны перекрывать сосуды сердца, что является одной из основных причин развития инфаркта миокарда. Опасным для здоровья также является увлечение солеными продуктами.Когда мы употребляем соль, натрий входит в стенку сосуда, задерживает там жидкость, суживает просвет сосуда и повышает артериальное давление. Исключение соли уменьшает давление и риски сердечно-сосудистых катастроф. Желательно исключить соль полностью, — объяснил Гандельман.«Друзьями» сердца являются регулярные занятия спортом, ограничение соли, а также употребление продуктов, содержащих в себе витамин С. По словам Малышевой, к числу таких продуктов относят черную смородину, болгарский перец, шпинат, а также петрушку.Врач-кардиолог Юлия Маршинцева ранее заявила, что употребление жирных и жареных продуктов также способствует повышению риска инфаркта. По ее словам, такие продукты увеличивают уровень холестерина в организме, что приводит к образованию тромбов.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки