Чем завтракать людям с сахарным диабетом второго типа: рецепты от эндокринолога

Сахарный диабет невозможно вылечить, однако это заболевание можно контролировать. И помогают в этом не только лекарства, но еще и правильные пищевые привычки.Термин «сахарный диабет» — это целая группа эндокринно-обменных нарушений. Основа патологии — абсолютный или относительный дефицит инсулина, гормона поджелудочной железы, либо формирование невосприимчивости рецепторов к нему.При сахарном диабете второго типа врачи назначают сахароснижающие препараты, иногда — статины для уменьшения уровня холестерина. Однако контролировать заболевание можно и без таблеток — достаточно снизить вес, изменить образ жизни, в том числе и ежедневный рацион.«Сахарный диабет второго типа — заболевание, требующее к себе особого отношения. Для лучшего контроля гликемии (уровня глюкозы крови) пациентам рекомендуется пересмотреть свой рацион и пищевые привычки», — говорит эндокринолог.Одна из главных причин развития сахарного диабета — ожирение. Поэтому всем, у кого диагностировали эту патологию, врачи рекомендуют как можно скорее заняться своим весом. Здесь поможет дробное питание: есть часто, но маленькими порциями. Кроме того, необходимо ввести в рацион продукты с низким гликемическим индексом, они не вызывают резких скачков сахара в крови.«Большинство пациентов с выраженным лишним весом описывают примерно одну ситуацию: завтракать не хочется, обедать некогда, а ужин всегда оказывается плотным. Это опасный режим, именно он провоцирует ожирение», — поясняет врач.Когда вы плотно ужинаете, то это сказывается на качестве сна: заснуть не получается, возможны пробуждения посреди ночи, а утром появляется отвращение к еде, завтракать совсем не хочется. Соответственно, весь день вы недоедаете, а вечером голод усиливается — порочный круг замыкается. Поэтому стоит пересмотреть свой режим, а завтраку уделить особое внимание.Первый прием пищи должен быть плотным и насытить организм. Вот несколько полезных и вкусных вариантов завтраков.Куриная запеканка с овощами. Понадобятся: куриное филе, помидоры, баклажаны, болгарский перец, сметана и сыр. Рецепт крайне прост: нарезанное куриное филе укладываем в форму для запекания, сверху кладем нарезанные помидоры, баклажаны и болгарский перец. После добавляем немного сметаны, посыпаем тертым сыром и запекаем. Можно приправить зеленью и специями по вкусу.Омлет с грибами. Здесь все еще проще: нужны куриные яйца, молоко и грибы. Яйца смешиваем с молоком, взбиваем и обжариваем с нарезанными грибами на сковороде. Добавляем специи по вкусу. Если вы не любите грибы, то можно дополнить омлет овощами или же есть его с кусочком цельнозернового хлеба.Творожная запеканка с ягодами. В этом рецепте потребуются творог, сметана, яйцо, сахарозаменитель и ягоды. Смешиваем творог со сметаной, яйцом и сахарозаменителем. Далее массу запекаем, перед подачей добавляем ягоды: малину, голубику, клубнику, все что вам нравится.«Людям, страдающим диабетом второго типа, важно отказаться от завтрака из быстрых углеводов. Это сладкие блины, каши быстрого приготовления, сладкие хлопья. Такой рацион обеспечит скачок сахара в крови, а чувство голода не заставит себя долго ждать», — говорит диетолог.Быстрые углеводы вредны людям и без хронических эндокринных заболеваний, а уж если поставлен диагноз «диабет второго типа», то сладкий завтрак недопустим.Кроме того, следует отказаться на завтрак от переработанной мясной продукции: колбасы, сосисок, сарделек. В их составе слишком много насыщенных жирных кислот, это калорийно и неполезно.Молочные продукты тоже надо есть с осторожностью: они тяжело усваиваются, усиливая нагрузку на поджелудочную железу, которая отвечает за выработку необходимого инсулина.Лучшего всего на завтрак готовить белок и овощи:яйца;бобовые;цельнозерновые;рыбу;помидоры, кабачки, баклажаны, свежую зелень.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки