Кардиолог Копылов: после 35-40 лет нужно периодически измерять артериальное давление

Кардиолог Филипп Копылов рассказал, что помогает сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы на долгие годы.Канадскими исследователями из Университета Лаваля в Квебеке было установлено, что рутинный стресс и рабочие перегрузки могут существенно увеличивать риск заболеваний сердца и сосудов. Профессор Копылов добавил, что к ключевым факторам, разрушающим сердечное здоровье, относится не только стресс. В частности, большое значение имеет, курит человек или нет. Курение по мнению кардиолога является более опасным фактором для сердечно-сосудистого здоровья.Кроме того, чтобы сохранять в хорошей форме сердце и сосуды, необходимо быть подвижным и физически активным человеком.«Сохранить здоровье сердца и сосудов поможет здоровый сон и подвижный образ жизни. Самой безопасной и полезной для системы кровообращения нагрузкой является кардиоходьба», - заметил кардиолог Копылов в беседе с kp.ru.Другим важным условием врач считает контроль личных показателей кровяного давления, холестерина и сахара в крови. Кардиолог Копылов уточнил, что после 35-40 лет людям нужно периодически измерять свое артериальное давление.«Важно следить за артериальным давлением и измерять его раз в год, начиная с 35-40 лет. Также ежегодно с 35-40 лет стоит проверять уровень глюкозы и холестерина в крови», - поделился советом эксперт.

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